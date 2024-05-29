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DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью обсудил то, как менялась музыкальная индустрия в последние годы:



«Дело вот в чём. В старые времена звукозаписывающего бизнеса всё было иначе — в 1960-е, 1970-е, 1980-е, а для меня это 1970-е и 1980-е. 1970-е — это когда я был фанатом, а 1980-е — когда я занялся этим профессионально. И было, наверное, не знаю, 12 звукозаписывающих компаний. У каждой из них был рок-альбом, R&B-альбом, поп-альбом. Так что каждый месяц выходила рок-пластинка. BACHMAN-TURNER OVERDRIVE, UFO, KISS — кто угодно. По одному от каждого лейбла. Так что в год выходило около 12 рок-альбомов. Поэтому качество должно было быть потрясающим. Потому что для других не было места. И звукозаписывающие компании вкладывали много денег, много времени. Песни должны были быть подходящими для радио. Как только появился Интернет, все смогли выпускать свою музыку онлайн. И, с творческой точки зрения почему бы и нет? Пусть люди получат этот опыт. Но это не значит, что все должны быть на вершине.



Возьмём футбол. Есть причина, по которой есть великие, легенды, люди, которые находятся на вершине, потому что они вкладывают силы и время, у них есть особый дар, у них есть талант, они хорошо сочетаются с другими участниками команды. И это увлекательно. В конце концов спорт — это тоже развлечение, люди хотят на него посмотреть. Так что есть все эти, как их называют, "факторы", которые влияют на все эти вещи. И мне повезло, что я попал в группу MEGADETH, которая обладала этим фактором. Она была динамичной, убедительной, привлекательной. Люди хотели посмотреть, что будет дальше. Это было похоже на телевизионное шоу. А песни великолепны и выдержали испытание временем. Мне повезло, что у меня был такой опыт. Я стал лучше как музыкант и исполнитель».







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