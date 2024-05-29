Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 22
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 22
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



29 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»

29 май 2024 : 		 MEGADETH в Аргентине

22 май 2024 : 		 MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона

21 май 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Скоро начнём сочинять»

15 май 2024 : 		 MEGADETH в Парагвае

7 май 2024 : 		 Лидер MEGADETH о будущем металла

5 май 2024 : 		 MEGADETH в Сальвадоре

2 май 2024 : 		 MEGADETH в Мексике

30 апр 2024 : 		 MEGADETH посетили обсерваторию

29 апр 2024 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

24 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

23 апр 2024 : 		 Drum-cam от MEGADETH

22 апр 2024 : 		 MEGADETH в Перу

18 апр 2024 : 		 MEGADETH в акустике

17 апр 2024 : 		 MEGADETH о концертах в Аргентине

16 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH о новом гитаристе: «Его правая рука творит чудеса»

15 апр 2024 : 		 MEGADETH отыграли первое аншлаговое шоу в Аргентине

14 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Killing Is My Business» опередил время, люди в него не въехали»

11 апр 2024 : 		 MEGADETH в 4К

10 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH считает, что новый гитарист отлично подходит группе

8 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Белый Дом

7 апр 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

27 фев 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!»

26 фев 2024 : 		 GUS G. о пробах в MEGADETH

24 фев 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*даком!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»



zoom
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью обсудил то, как менялась музыкальная индустрия в последние годы:

«Дело вот в чём. В старые времена звукозаписывающего бизнеса всё было иначе — в 1960-е, 1970-е, 1980-е, а для меня это 1970-е и 1980-е. 1970-е — это когда я был фанатом, а 1980-е — когда я занялся этим профессионально. И было, наверное, не знаю, 12 звукозаписывающих компаний. У каждой из них был рок-альбом, R&B-альбом, поп-альбом. Так что каждый месяц выходила рок-пластинка. BACHMAN-TURNER OVERDRIVE, UFO, KISS — кто угодно. По одному от каждого лейбла. Так что в год выходило около 12 рок-альбомов. Поэтому качество должно было быть потрясающим. Потому что для других не было места. И звукозаписывающие компании вкладывали много денег, много времени. Песни должны были быть подходящими для радио. Как только появился Интернет, все смогли выпускать свою музыку онлайн. И, с творческой точки зрения почему бы и нет? Пусть люди получат этот опыт. Но это не значит, что все должны быть на вершине.

Возьмём футбол. Есть причина, по которой есть великие, легенды, люди, которые находятся на вершине, потому что они вкладывают силы и время, у них есть особый дар, у них есть талант, они хорошо сочетаются с другими участниками команды. И это увлекательно. В конце концов спорт — это тоже развлечение, люди хотят на него посмотреть. Так что есть все эти, как их называют, "факторы", которые влияют на все эти вещи. И мне повезло, что я попал в группу MEGADETH, которая обладала этим фактором. Она была динамичной, убедительной, привлекательной. Люди хотели посмотреть, что будет дальше. Это было похоже на телевизионное шоу. А песни великолепны и выдержали испытание временем. Мне повезло, что у меня был такой опыт. Я стал лучше как музыкант и исполнитель».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 май 2024
N
Nepalcev
Тот случай, когда зашёл в ту дверь.

просмотров: 60

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом