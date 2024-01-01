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Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»



В новом интервью для Rock Hard Greece лидеру MEGADETH Dave'y Mustaine'y был задан вопрос, как он думает, внесёт ли новый гитарист Teemu Mäntysaari свой вклад в процесс сочинения песен для следующего студийного альбома группы. Mustaine ответил:



«Внесёт. Я думаю, он станет отличным дополнением к MEGADETH. Он уже это доказал. Сейчас мы играем на концертах больше песен, чем раньше. Я не хочу сказать ничего плохого ни об одном из предыдущих составов. Это просто говорит о том, что он знает о группе больше и понимает металлическую основу многих из этих песен лучше, чем некоторые другие люди.



Когда ты металлист, я думаю, ты понимаешь металлические композиции лучше, чем кто-то, кто, например, умеет играть прогрессивный рок, как Chris Broderick, или кто-то, кто умеет играть босса-нову, как Kiko Loureiro, или кто-то, кто играет в джазовом духе, как Glen Drover и, может быть, Al Pitrelli. У всех этих парней есть свои сильные стороны.



Я часто думал, хотя я никогда этого не говорил, но мне кажется, что когда лично я кого-то выделяю, для этих музыкантов наступает важнейший момент в карьере. Их вводят в мир великих гитаристов, и с этого момента их жизнь изменится».



На вопрос о том, видел ли он какие-либо признаки того, что Kiko покинет MEGADETH навсегда, или это стало для него неожиданностью, Dave ответил:



«На самом деле это не было неожиданностью, потому что становилось ясно, что он будет нужен своей семье. И я тоже отец, так что я видел это и понимал, что его жена и дети нуждаются в папе. И Kiko — хороший муж, хороший отец, и он должен был сделать то, что было правильно для него и для его семьи. И я аплодирую ему за то, что он сделал. У многих людей не хватило бы смелости бросить рок-н-ролльную карьеру, чтобы заботиться о своих детях».



Mustaine также в очередной раз исключил возможность того, что бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman, который в прошлом году пару раз выступал с группой в качестве гостя, снова присоединится к MEGADETH в будущем:



«Мы сыграли вместе пару треков, это было весело, и это было очень естественно. Но я знаю, что Marty, когда мы встретились в Японии и поговорили, сильно изменился; он стал другим человеком. И было бы очень интересно играть с ним время от времени в будущем. Но проблема в том, что многие фэны неправильно поймут, что если мы делаем что-то с Marty, то есть какая-то надежда на то, что Marty снова присоединится к MEGADETH, а это не так, этого не будет, потому что он занимается своими делами в Японии, а я сейчас на 100 процентов доволен Teemu, и я уже сказал всему миру, что именно он наш новый гитарист».







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