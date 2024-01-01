Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 37
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 23
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 17
*Новая песня NIGHTWISH 15
*Вокалистка EPICA обещает эпические эпики 14
*DORO спела со SCORPIONS 13
*Что для барабанщика DREAM THEATER было самым сложным в возвр... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 37
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 23
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



11 авг 2024 : 		 По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?

6 авг 2024 : 		 Уши от MEGADETH

4 авг 2024 : 		 MEGADETH открыли тур

21 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего

13 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»

9 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»

4 июл 2024 : 		 MEGADETH в Испании

3 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»

30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии

28 июн 2024 : 		 Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»

27 июн 2024 : 		 MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'

26 июн 2024 : 		 MEGADETH активно работают над новой музыкой

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

24 июн 2024 : 		 Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»

20 июн 2024 : 		 Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?

17 июн 2024 : 		 VIP от MEGADETH

14 июн 2024 : 		 MEGADETH в Бухаресте

13 июн 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»

10 июн 2024 : 		 MEGADETH в Швеции

29 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»

29 май 2024 : 		 MEGADETH в Аргентине

22 май 2024 : 		 MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона

21 май 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Скоро начнём сочинять»

15 май 2024 : 		 MEGADETH в Парагвае

7 май 2024 : 		 Лидер MEGADETH о будущем металла

5 май 2024 : 		 MEGADETH в Сальвадоре
Показать далее
| - |

|||| 11 авг 2024

По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?



zoom
В недавнем интервью у лидера MEGADETH спросили, что он думает о своей противоречивой репутации:

«Некоторые люди получают удовольствие, когда видят, как у кого-то возникают проблемы. Есть люди, которые любят тебя и хотят, чтобы ты творил добро, а есть те, кто по какой-то причине не хотят, чтобы ты делал добро. Ты задаёшься вопросом: "Что я тебе сделал? Неужели ты настолько завистлив?" Таких людей много. Нужно просто научиться избегать их».

По поводу своего ухода из METALLICA:

«Когда мы расстались с James'ом и Lars'ом и пошли каждый своей дорогой, это было очень странно — появилась вся эта враждебность со стороны людей, которых я даже не знал.

Я считаю, что люди имеют право на своё мнение. Было много случаев, когда люди имели право не согласиться с тем, что я сделал, потому что были поступки, которые я совершал, или слова, которые сказал, и сейчас, оглядываясь назад, я думаю: "Блин, это было немного чересчур, Dave", но иногда просто необходимо высказаться. У некоторых людей не хватает смелости что-нибудь сказать, но это не про меня. Если кто-то попытается нас надурить, у них ничего не выйдет».

На вопрос о том, есть ли у него формула для сочинения текстов, он ответил:

«Я точно знаю, что для меня не существует такой формулы, потому что у меня нет определённого метода, как я это делаю. Когда мне нравится текст, я записываю небольшие фрагменты, но у меня никогда не было возможности просто сесть и с ходу написать его, за исключением нескольких редких случаев. Один раз я написал песню "In My Darkest Hour" (из альбома "So Far, So Good ... So What!" 1988 года) о Клиффе (Бёртоне, бывшем басисте Metallica, трагически погибшем в автобусной аварии), а другой — "Use the Man" (с альбома "Cryptic Writings" 1997 года).
Мне становится скучно от того, как некоторые люди сочиняют песни. Есть несколько групп, которые быстро приходят на ум, они раз за разом записывают одну и ту же пластинку, но никто ничего об этом не говорит. Они выступают на аренах, в амфитеатрах и так далее, но (их популярность) основана на песнях из их каталога, написанных за много лет до этого. Это круто, потому что мы оказывались в похожем положении, потому что нас есть песни, которые действительно волнуют фанатов, и это тоже старые песни».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 193

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом