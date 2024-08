11 авг 2024



По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?



В недавнем интервью у лидера MEGADETH спросили, что он думает о своей противоречивой репутации:



«Некоторые люди получают удовольствие, когда видят, как у кого-то возникают проблемы. Есть люди, которые любят тебя и хотят, чтобы ты творил добро, а есть те, кто по какой-то причине не хотят, чтобы ты делал добро. Ты задаёшься вопросом: "Что я тебе сделал? Неужели ты настолько завистлив?" Таких людей много. Нужно просто научиться избегать их».



По поводу своего ухода из METALLICA:



«Когда мы расстались с James'ом и Lars'ом и пошли каждый своей дорогой, это было очень странно — появилась вся эта враждебность со стороны людей, которых я даже не знал.



Я считаю, что люди имеют право на своё мнение. Было много случаев, когда люди имели право не согласиться с тем, что я сделал, потому что были поступки, которые я совершал, или слова, которые сказал, и сейчас, оглядываясь назад, я думаю: "Блин, это было немного чересчур, Dave", но иногда просто необходимо высказаться. У некоторых людей не хватает смелости что-нибудь сказать, но это не про меня. Если кто-то попытается нас надурить, у них ничего не выйдет».



На вопрос о том, есть ли у него формула для сочинения текстов, он ответил:



«Я точно знаю, что для меня не существует такой формулы, потому что у меня нет определённого метода, как я это делаю. Когда мне нравится текст, я записываю небольшие фрагменты, но у меня никогда не было возможности просто сесть и с ходу написать его, за исключением нескольких редких случаев. Один раз я написал песню "In My Darkest Hour" (из альбома "So Far, So Good ... So What!" 1988 года) о Клиффе (Бёртоне, бывшем басисте Metallica, трагически погибшем в автобусной аварии), а другой — "Use the Man" (с альбома "Cryptic Writings" 1997 года).

Мне становится скучно от того, как некоторые люди сочиняют песни. Есть несколько групп, которые быстро приходят на ум, они раз за разом записывают одну и ту же пластинку, но никто ничего об этом не говорит. Они выступают на аренах, в амфитеатрах и так далее, но (их популярность) основана на песнях из их каталога, написанных за много лет до этого. Это круто, потому что мы оказывались в похожем положении, потому что нас есть песни, которые действительно волнуют фанатов, и это тоже старые песни».







+0 -0



просмотров: 193