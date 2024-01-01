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*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 26
*Видео полного выступления W.A.S.P. 21
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Megadeth

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JAMES LOMENZO о появлении в MEGADETH



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James LoMenzo, который до середины 00-ых никогда не исполнял треш-метал, в интервью Yamaha Guitars вспомнил о своем первом появлении в MEGADETH:

«Поначалу я чувствовал себя подобно рыбе, выброшенной на берег. Я понимал музыку, я мог её играть, но я думал: «Как это преподнести? Что с этим делать?». Сложность этой музыки в том, чтобы суметь исполнить её так, чтобы она показалась слушателям такой же, какой они ее чувствуют, когда слушают.

В MEGADETH у меня появились возможности для более масштабной театральности. Я могу победно вскинуть кулак в ответ парню, который в нужный момент вскидывает кулак в мою сторону, посмотреть ему в глаза и сказать: «Я вижу тебя, и я знаю, что тебе это нравится, и мне это тоже нравится». В этом есть что-то преображающее, что заставляет металл по-настоящему работать. И я думаю, что это лучшее, что есть в металле. Это как создание своего сообщества, своей церкви, которая мгновенно объединяет слушателей, и наоборот.

Сообщество металла непоколебимо. И аудитория заметно расширилась с тех пор, как я оказался здесь впервые».






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