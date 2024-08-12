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Megadeth

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MEGADETH сыграли Liar



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MEGADETH впервые за почти двадцать лет исполнили композицию Liar в рамках выступления девятого августа:

01. The Sick, The Dying… And The Dead!
02. Dread And The Fugitive Mind
03. Wake Up Dead
04. In My Darkest Hour
05. Hangar 18
06. Sweating Bullets
07. Liar (first time performed since 2006)
08. Skin O' My Teeth
09. Angry Again
10. She-Wolf
11. Countdown To Extinction
12. The Conjuring
13. Trust
14. Tornado Of Souls
15. We'll Be Back
16. Symphony Of Destruction

Encore:

17. Mechanix
18. Peace Sells

Encore 2:

19. Holy Wars... The Punishment Due




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12 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Норм. Hook in Mouth бы еще. И Mary Jane… Хороший альбом, дать бы им еще 3-4 трезвых недели во время его производства, был бы вообще бриллиантом.

просмотров: 395

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