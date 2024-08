сегодня



MEGADETH сыграли Liar



MEGADETH впервые за почти двадцать лет исполнили композицию Liar в рамках выступления девятого августа:



01. The Sick, The Dying… And The Dead!

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Wake Up Dead

04. In My Darkest Hour

05. Hangar 18

06. Sweating Bullets

07. Liar (first time performed since 2006)

08. Skin O' My Teeth

09. Angry Again

10. She-Wolf

11. Countdown To Extinction

12. The Conjuring

13. Trust

14. Tornado Of Souls

15. We'll Be Back

16. Symphony Of Destruction



Encore:



17. Mechanix

18. Peace Sells



Encore 2:



19. Holy Wars... The Punishment Due







