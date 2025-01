сегодня



Винил MEGADETH выйдет зимой



Fallen Angel 21 февраля на виниле выпустят запись MEGADETH Holy Wars - Live 2000:



Side A:

"In My Darkest Hour"

"Reckoning Day"

"Use The Man"

"Return To Hangar"

"She Wolf"



Side B:

"Trust"

"Sweating Bullets"

"Hangar 18"

"Symphony Of Destruction"

"Peace Sells"





