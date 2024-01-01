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Megadeth

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Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS



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Dave Mustaine в недавнем интервью басисту AVENGED SEVENFOLD поговорил о том, какие у него взаимоотношения с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS, с которыми MEGADETH сейчас выступают по США:

«Я знал Chad'a [Gray'я, вокалиста MUDVAYNE] ещё по HELLYEAH, так что по MUDVAYNE я его не знал. Но я был знаком с ним в HELLYEAH. И, как ни странно, у нас не было возможности встретиться. И я ищу его каждый день. Я либо вижу кучу парней, которые ходят вокруг и выглядят так же, как он, с такой же стрижкой, либо вижу его в гриме, и вот он уже готов к работе. Так что я надеюсь, что у меня будет возможность провести с ними время и пообщаться, потому что это действительно интересный состав, и я полагаю, что многим людям это нравится.

Я уверен, что все они джентльмены и проявляют ко мне уважение. Но я не хочу, чтобы они не дали мне возможности узнать их получше, потому что они проявляют уважение и уделяют мне время. Я не хочу, чтобы они не подходили и не говорили: "Эй, парень. У меня к тебе вопрос". Или: "Помнишь тот случай?" или "Что бы ты сделал?" Потому что, как и ты, я много раз бывал в этом окружении, у меня большой опыт решения проблем и я знаю, как мы с ними справлялись. Возможно, это не совсем верное решение для вас или для них, но во многих случаях проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — это проблемы человеческой природы, и они упираются в общение, а оно — в страх. А это всё страх — страх не получить что-то, чего вы хотите, или страх не сохранить то, что у вас уже есть. Всё возвращается к этому».




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