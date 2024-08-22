Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 71
*Новая песня NILE 47
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 31
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 15
*DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике» 10
*Фронтмен W.A.S.P.: «METALLICA стала METALLICA только после "... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 71
*Новая песня NILE 47
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 31
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



22 авг 2024 : 		 Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

21 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

20 авг 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Планируем в 2025 альбом»

16 авг 2024 : 		 MEGADETH о туре

14 авг 2024 : 		 За кулисами MEGADETH

13 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»

12 авг 2024 : 		 MEGADETH сыграли Liar

11 авг 2024 : 		 По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?

6 авг 2024 : 		 Уши от MEGADETH

4 авг 2024 : 		 MEGADETH открыли тур

21 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего

13 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»

9 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»

4 июл 2024 : 		 MEGADETH в Испании

3 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»

30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии

28 июн 2024 : 		 Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»

27 июн 2024 : 		 MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'

26 июн 2024 : 		 MEGADETH активно работают над новой музыкой

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

24 июн 2024 : 		 Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»

20 июн 2024 : 		 Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?

17 июн 2024 : 		 VIP от MEGADETH

14 июн 2024 : 		 MEGADETH в Бухаресте

13 июн 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»

10 июн 2024 : 		 MEGADETH в Швеции
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI



zoom
JAMES LOMENZO в интервью AMFM Magazine поделился соображениями о новом приобретении группы:

«Чувак, мы в восторге. Это немного странно, потому что теоретически я — часть новой крови, но таковы MEGADETH. Мы вращаемся вокруг Dave Mustaine, крестного отца трэша, и мы здесь, чтобы донести до публики лучшую версию MEGADETH, на которую мы способны. Сейчас у нас на гитаре играет Teemu Mäntysaari, и он просто феномен. А за барабанами играет Dirk, и он просто зверь — это еще мягко сказано. Он потрясающий технарь, прекрасный музыкант и замечательный человек. И, конечно же, у нас есть Dave, и он — тот самый дядька, который заставляет эту лодку заходить в порт каждую ночь».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Никита Джигурда и его двойники (Роб Зомби, ЛаБри, Ломенцо и остальные) - лучшее доказательство существование Мультивселенной.
Like!1
22 авг 2024
Орион
А TEEMU MÄNTYSAARI нахваливает JAAKKO LÄMMINSEN
22 авг 2024
P
Petrovich Sexyy
Сильна Мега традициями. Ну по крайней мере одной.
22 авг 2024
olly71
Petrovich Sexyy, в каждой хорошей группе должны быть традиции которым многие десятилетия . Но то что они всегда хвалят действующих участников это ладно а вот то что не ругают бывших это уже говорит о многом.

просмотров: 340

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом