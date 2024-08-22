сегодня



Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI



JAMES LOMENZO в интервью AMFM Magazine поделился соображениями о новом приобретении группы:



«Чувак, мы в восторге. Это немного странно, потому что теоретически я — часть новой крови, но таковы MEGADETH. Мы вращаемся вокруг Dave Mustaine, крестного отца трэша, и мы здесь, чтобы донести до публики лучшую версию MEGADETH, на которую мы способны. Сейчас у нас на гитаре играет Teemu Mäntysaari, и он просто феномен. А за барабанами играет Dirk, и он просто зверь — это еще мягко сказано. Он потрясающий технарь, прекрасный музыкант и замечательный человек. И, конечно же, у нас есть Dave, и он — тот самый дядька, который заставляет эту лодку заходить в порт каждую ночь».







+2 -0



( 4 ) просмотров: 340

