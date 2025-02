Профессиональное видео с выступления MEGADETH'95

сегодня



Профессиональное видео с выступления MEGADETH, состоявшееся седьмого сентября 1995 года в Чили, доступно для просмотра ниже:



“Skin O’ My Teeth”

“Hangar 18”

“Wake Up Dead”

“Reckoning Day”

“Angry Again”

– guitar solo –

“A Tout Le Monde”

“In My Darkest Hour”

“Train Of Consequences”

“Symphony Of Destruction” (extended jam)

“Peace Sells…”

“Holy Wars… The Punishment Due”

“Paranoid” (Black Sabbath

“Anarchy In The UK” (Sex Pistols)



Line-up:



Dave Mustaine – vocals, guitar

David Ellefson – bass

Nick Menza – drums

Marty Friedman – guitar







