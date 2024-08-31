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Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»



Dirk Verbeuren в недавней беседе обсудил сет-лист выступлений в рамках текущего американского тура "Destroy All Enemies":



«Мы приложили много усилий, чтобы разнообразить его менее известными песнями или песнями, которые не исполнялись много лет, или вообще никогда не исполнялись. Каждый вечер у нас разный сет-лист, так что фанатов ждут сюрпризы.



Если говорить о «Countdown» и «Rust In Peace», то это были определяющие альбомы для MEGADETH. Они были очень популярны в то время, когда вышли. Это был пик того стиля музыки, который тогда появился на сцене. Это было время, когда эта музыка захватила мир, так что эти альбомы близки нашим фанатам, и они стали в некотором роде основой для концертной программы. Обычно с этих двух пластинок звучит много песен. Эти альбомы подняли планку металла и трэш-металла».







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