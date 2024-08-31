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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 50
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
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Megadeth

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31 авг 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»

27 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»

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12 авг 2024 : 		 MEGADETH сыграли Liar

11 авг 2024 : 		 По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?

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30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии

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Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»



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Dirk Verbeuren в недавней беседе обсудил сет-лист выступлений в рамках текущего американского тура "Destroy All Enemies":

«Мы приложили много усилий, чтобы разнообразить его менее известными песнями или песнями, которые не исполнялись много лет, или вообще никогда не исполнялись. Каждый вечер у нас разный сет-лист, так что фанатов ждут сюрпризы.

Если говорить о «Countdown» и «Rust In Peace», то это были определяющие альбомы для MEGADETH. Они были очень популярны в то время, когда вышли. Это был пик того стиля музыки, который тогда появился на сцене. Это было время, когда эта музыка захватила мир, так что эти альбомы близки нашим фанатам, и они стали в некотором роде основой для концертной программы. Обычно с этих двух пластинок звучит много песен. Эти альбомы подняли планку металла и трэш-металла».




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31 авг 2024
Equitant
Countdown как раз стал концом трэша для них. Это что угодно, только не трэш.

просмотров: 162

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