сегодня



Лидер MEGADETH: «Мы работаем уже 90 дней»



DAVE MUSTAINE рассказал поклонникам о том, как идут дела с новым альбомом:



«Мы уже почти 90 дней работаем над 17-м альбомом MEGADETH, который сейчас называется «Альбом 17». Это был очень трудный выбор названия, да!



Итак, я начал работать над новым альбомом MEGADETH с [продюсером] Chris Rakestraw, с которым мы знакомы с «Dystopia» и по нашему пока последнему альбому «The Sick, The Dying... And The Dead!». Teemu [Mäntysaari, гитарист MEGADETH] приехал ко мне сразу после Нового года, а James [Lomenzo, басист MEGADETH] и Dirk [Verbeuren, барабанщик MEGADETH] будут здесь в феврале.



Мы хорошо начали. Маленькая деталь: я, кажется, помню, что «Holy Wars» и «Symphony Of Destruction» были одними из последних песен, написанных на своих соответствующих альбомах...



Надеюсь, вы все готовитесь ко Дню святого Вазелина!»







+1 -0



( 2 ) просмотров: 179