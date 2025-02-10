Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 291
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 55
*MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень» 34
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 25
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культу... 22
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 291
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 55
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



10 фев 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы работаем уже 90 дней»

2 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»

24 янв 2025 : 		 ALEX SKOLNICK был готов сыграть с MEGADETH в 2016

12 янв 2025 : 		 Винил MEGADETH выйдет зимой

8 янв 2025 : 		 Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы своей игрой на бас-гитаре»

25 дек 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «У нас полно идей для нового альбома»

24 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH

20 дек 2024 : 		 Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells"

1 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE начал работу над новым MEGADETH

18 ноя 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Мы планируем новую пластинку»

15 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но есть нюанс

13 ноя 2024 : 		 JAMES LOMENZO о появлении в MEGADETH

12 ноя 2024 : 		 30 лет первому сайту MEGADETH

8 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Если бы молодой Dave поговорил со старым Dave'ом, то сказал бы: "Ты совсем охренел, Mustaine"»

29 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

27 окт 2024 : 		 AL PITRELLI о времени в MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку

25 окт 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»

23 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

14 окт 2024 : 		 MEGADETH на Graspop

22 сен 2024 : 		 У гитариста MEGADETH много риффов и идей

19 сен 2024 : 		 Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS

10 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»

6 сен 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

6 сен 2024 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер MEGADETH: «Мы работаем уже 90 дней»



zoom
DAVE MUSTAINE рассказал поклонникам о том, как идут дела с новым альбомом:

«Мы уже почти 90 дней работаем над 17-м альбомом MEGADETH, который сейчас называется «Альбом 17». Это был очень трудный выбор названия, да!

Итак, я начал работать над новым альбомом MEGADETH с [продюсером] Chris Rakestraw, с которым мы знакомы с «Dystopia» и по нашему пока последнему альбому «The Sick, The Dying... And The Dead!». Teemu [Mäntysaari, гитарист MEGADETH] приехал ко мне сразу после Нового года, а James [Lomenzo, басист MEGADETH] и Dirk [Verbeuren, барабанщик MEGADETH] будут здесь в феврале.

Мы хорошо начали. Маленькая деталь: я, кажется, помню, что «Holy Wars» и «Symphony Of Destruction» были одними из последних песен, написанных на своих соответствующих альбомах...

Надеюсь, вы все готовитесь ко Дню святого Вазелина!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 фев 2025
L
LU---
Продюссер не особо, хреновый альбом,хреновый звук на Утопия

просмотров: 179

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом