Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
*Drum-cam от PANTERA 20
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 13
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
*Видео полного выступления LINKIN PARK 10
*Соус от SLAYER 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
*Drum-cam от PANTERA 20
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



22 сен 2024 : 		 У гитариста MEGADETH много риффов и идей

19 сен 2024 : 		 Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS

10 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»

6 сен 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

6 сен 2024 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH

1 сен 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH любит йогу

31 авг 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»

27 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»

26 авг 2024 : 		 MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"

22 авг 2024 : 		 Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

21 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

20 авг 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Планируем в 2025 альбом»

16 авг 2024 : 		 MEGADETH о туре

14 авг 2024 : 		 За кулисами MEGADETH

13 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»

12 авг 2024 : 		 MEGADETH сыграли Liar

11 авг 2024 : 		 По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?

6 авг 2024 : 		 Уши от MEGADETH

4 авг 2024 : 		 MEGADETH открыли тур

21 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего

13 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»

9 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»

4 июл 2024 : 		 MEGADETH в Испании

3 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»

30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии

28 июн 2024 : 		 Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У гитариста MEGADETH много риффов и идей



zoom
Teemu Mäntysaari в недавнем интервью ответил на вопрос о том, идёт ли какая-либо работа над новым материалом:

«Да, на самом деле уже некоторое время назад Dave заговорил о создании следующего альбома и вроде как начал заниматься предварительной подготовкой. И как только он об этом заговорил, да и до этого, как только стало ясно, что я останусь в группе, я начал набрасывать свои идеи и фиксировать все риффы, которые, по моему мнению, могли бы быть использованы в MEGADETH. К этому времени у меня накопилась целая куча риффов и идей. А потом Dave сказал мне, что ему нравится работать так, чтобы все записывали свои риффы, и в какой-то момент мы соберёмся вместе и проанализируем их, посмотрим, какие риффы будут удачными, а затем проработаем партии между риффами, чтобы соединить их, и таким образом получим скелеты для песен. И я очень хочу сделать это и услышать, как он относится к моим идеям. Но до сих пор я делал так: когда у меня была возможность сесть за сочинение, я обычно просто записывал небольшое видео, в котором я играл какую-нибудь идею риффа, а потом, когда у нас был выходной день в отеле, я записывал её как следует, и тогда получалась такая папка риффов, которую мы могли бы в какой-то момент просмотреть. Так что я с нетерпением жду этого. И ещё Dave меня очень поддержал и, похоже, хочет, чтобы все ребята внесли свой вклад в следующий альбом, что очень здорово».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 159

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом