сегодня



У гитариста MEGADETH много риффов и идей



Teemu Mäntysaari в недавнем интервью ответил на вопрос о том, идёт ли какая-либо работа над новым материалом:



«Да, на самом деле уже некоторое время назад Dave заговорил о создании следующего альбома и вроде как начал заниматься предварительной подготовкой. И как только он об этом заговорил, да и до этого, как только стало ясно, что я останусь в группе, я начал набрасывать свои идеи и фиксировать все риффы, которые, по моему мнению, могли бы быть использованы в MEGADETH. К этому времени у меня накопилась целая куча риффов и идей. А потом Dave сказал мне, что ему нравится работать так, чтобы все записывали свои риффы, и в какой-то момент мы соберёмся вместе и проанализируем их, посмотрим, какие риффы будут удачными, а затем проработаем партии между риффами, чтобы соединить их, и таким образом получим скелеты для песен. И я очень хочу сделать это и услышать, как он относится к моим идеям. Но до сих пор я делал так: когда у меня была возможность сесть за сочинение, я обычно просто записывал небольшое видео, в котором я играл какую-нибудь идею риффа, а потом, когда у нас был выходной день в отеле, я записывал её как следует, и тогда получалась такая папка риффов, которую мы могли бы в какой-то момент просмотреть. Так что я с нетерпением жду этого. И ещё Dave меня очень поддержал и, похоже, хочет, чтобы все ребята внесли свой вклад в следующий альбом, что очень здорово».







+0 -0



просмотров: 159

