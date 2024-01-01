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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
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Megadeth

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MEGADETH в Аргентине



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Professor Reggie Almeida опубликовал ролик, рассказывающий о визите MEGADETH в Аргентину и фрагменты с первого выступления группы, состоявшегося 13 мая.




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