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*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
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Megadeth

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Новый гитарист MEGADETH: «Скоро начнём сочинять»



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В новом интервью для Poisoned Rock гитарист Teemu Mäntysaari рассказал о своём присоединении к MEGADETH. 37-летний финский музыкант заменил в сентябре прошлого года Kiko Loureiro, который объявил, что не будет участвовать в следующем этапе тура MEGADETH "Crush The World", чтобы остаться дома со своими детьми в Финляндии. Позже стало известно, что Мянтисаари продолжит играть на гитаре в MEGADETH в обозримом будущем, а Loureiro, похоже, не планирует возвращаться. Teemu сказал:

«Я знал о MEGADETH очень давно. Они были одной из первых групп, которые я начал слушать, когда открыл для себя металл. Я думаю, что для большинства людей, по крайней мере, для моего или нашего поколения, когда они начинают играть металл, это обычно самые известные группы, и MEGADETH, конечно же, одна из них».

О своём первом концерте с MEGADETH, который состоялся 6 сентября 2023 года в Revel в Альбукерке, штат Нью-Мексико, Teemu сказал:

«Это была очень хорошая площадка. Мы провели там день перед выступлением, чтобы провести репетиции на сцене, а на следующий день у нас было шоу. Так что всё было хорошо и спокойно. Думаю, мы прокрутили весь сет-лист один раз перед концертом, за день до него, а затем отыграли шоу. И да, с самого начала всё было очень классно. Я чувствовал, что подготовился. Я был уверен в своих навыках. Ребята были добры и приветливы, и всё как будто щёлкнуло и встало на свои места. Так что было очень здорово».

Во время интервью, которое состоялось перед недавно завершившимся южноамериканским туром MEGADETH, Mäntysaari рассказал о планах группы на ближайшие месяцы, в том числе о возможности выпуска новой музыки:

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы включить в сет-лист несколько новых песен, а также старые песни, которые группа не играла уже давно, или даже те, которые они никогда не играли раньше. Так что это было очень интересно. В последнее время я ежедневно созваниваюсь с лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом, мы вместе разбираем песни. Это очень здорово. А потом, когда мы соберёмся в турне, я думаю, мы начнём обсуждать идеи риффов и работать над ними. Так что посмотрим, что из этого выйдет».




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