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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 30
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Megadeth

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26 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

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Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?



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DAVID ELLEFSON в интервью Rebel Radio 92.5 FM ответил на вопрос, будет ли он присутствовать на церемонии введения MEGADETH в Зал славы рок-н-ролла, если его и его бывших товарищей по группе когда-нибудь туда введут:

«Кто знает? Я считаю, что когда тебя приглашают на вечеринку, ты должен прийти. Просто иди, потому что именно там происходит движуха, и почему бы не отпраздновать свою работу таким крутым способом?»




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