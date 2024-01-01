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Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?



DAVID ELLEFSON в интервью Rebel Radio 92.5 FM ответил на вопрос, будет ли он присутствовать на церемонии введения MEGADETH в Зал славы рок-н-ролла, если его и его бывших товарищей по группе когда-нибудь туда введут:



«Кто знает? Я считаю, что когда тебя приглашают на вечеринку, ты должен прийти. Просто иди, потому что именно там происходит движуха, и почему бы не отпраздновать свою работу таким крутым способом?»







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