Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 20
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*Почему AC/DC так названы? 14
*CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO» 10
*Гитарист HAMMERFALL: «Ну и зачем нам Евровидение?» 5
*JERRY CANTRELL обсуждал с JAMES'ом HETFIELD'ом совместную ра... 5
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 20
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



8 янв 2025 : 		 Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы своей игрой на бас-гитаре»

25 дек 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «У нас полно идей для нового альбома»

24 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH

20 дек 2024 : 		 Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells"

1 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE начал работу над новым MEGADETH

18 ноя 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Мы планируем новую пластинку»

15 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но есть нюанс

13 ноя 2024 : 		 JAMES LOMENZO о появлении в MEGADETH

12 ноя 2024 : 		 30 лет первому сайту MEGADETH

8 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Если бы молодой Dave поговорил со старым Dave'ом, то сказал бы: "Ты совсем охренел, Mustaine"»

29 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

27 окт 2024 : 		 AL PITRELLI о времени в MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку

25 окт 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»

23 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

14 окт 2024 : 		 MEGADETH на Graspop

22 сен 2024 : 		 У гитариста MEGADETH много риффов и идей

19 сен 2024 : 		 Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS

10 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»

6 сен 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

6 сен 2024 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH

1 сен 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH любит йогу

31 авг 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»

27 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»

26 авг 2024 : 		 MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы своей игрой на бас-гитаре»



zoom
JAMES LOMENZO в недавнем интервью спросили, как бы он сравнил игру с гитаристом Teemu Mäntysaari и барабанщиком Dirk Verbeuren'ом в нынешнем составе группы с тем опытом, который он получил, выступая на одной сцене с предыдущими музыкантами из MEGADETH. Он ответил:

«Я играл в огромном количестве групп, как известно всем, кто следил за моей карьерой. Все играют по-разному. У каждого есть определённая особенность, в которой он уникален. Dave всегда будет звучать как Dave. На самом деле я всегда говорю, что как только он поднимает гитару и начинает играть, становится неважно, кто играет в группе, потому что это знак качества, это знакомый звук. Но при этом все очень трепетно относятся к прошлому. Мы стараемся сделать музыку настолько аутентичной, насколько это возможно. Невозможно сыграть её в точности — я не смогу сыграть в точности, как [бывший басист MEGADETH] David Ellefson, а Teemu не сможет сыграть в точности, как 20 гитаристов до него, но мы пытаемся уловить её суть и стараемся, чтобы эти партии звучали как надо, чтобы они появлялись и выстреливали в нужное время.

Dirk — просто невероятный барабанщик. Я играл с кучей отличных барабанщиков, но он действительно особенный в контексте этой группы. Он играет с благоговением перед музыкой, но в его игре есть определённый метод ударов по барабанам, который проявляется сразу, очень мощно, очень сильно и точно в цель. Собственно говоря, когда я вернулся в группу, он был первым, с кем я сработался до того, как появился кто-то ещё. Просто по памяти мы сыграли несколько песен, без гитар и вокала. Я репетировал эти песни, а он исполнял их уже некоторое время, и это было просто поразительно, насколько плотно мы сразу же сыгрались. Это своего рода его характеристика, потому что моя работа на протяжении всей карьеры заключалась в том, чтобы прийти в группу, быстро влиться в коллектив и хорошо играть музыку. Но мне показалось, что когда я начинал играть с ним, что я играю лучше, так что я большой поклонник Dirk Verbeuren'а».

На просьбу рассказать о том, чем его подход к игре на басу отличается от подхода David Ellefson'а, James ответил так:

«Если говорить о рок-н-ролле и металлических группах, то я люблю оригинальные составы. Поэтому, как бы ни была велика честь и здорово быть частью нынешнего MEGADETH, я всё равно остаюсь тем маленьким фанатом, который всегда поддерживает именно оригинальную группу. Но мы очень разные в своих траекториях. По моей оценке, David Ellefson сформировал звучание этой группы своей игрой на бас-гитаре, как и все остальные участники, поэтому я стараюсь относиться к этому с большим уважением и почтением».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 янв 2025
gravitgroove
Когда Стив Харрис играет, или Гедди Ли - вот это не спутать ни с кем, а сколько ни слушай барона Силенда - не отличишь из сотни.
  Dislike!1
8 янв 2025
olly71
gravitgroove, ты знаешь чем игра на басу пальцами отличается от игры на басу медиатором ? Похоже нет .
8 янв 2025
Starbreaker
Dem0niac, спасибо большое!
Like!1

просмотров: 778

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом