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Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы своей игрой на бас-гитаре»



JAMES LOMENZO в недавнем интервью спросили, как бы он сравнил игру с гитаристом Teemu Mäntysaari и барабанщиком Dirk Verbeuren'ом в нынешнем составе группы с тем опытом, который он получил, выступая на одной сцене с предыдущими музыкантами из MEGADETH. Он ответил:



«Я играл в огромном количестве групп, как известно всем, кто следил за моей карьерой. Все играют по-разному. У каждого есть определённая особенность, в которой он уникален. Dave всегда будет звучать как Dave. На самом деле я всегда говорю, что как только он поднимает гитару и начинает играть, становится неважно, кто играет в группе, потому что это знак качества, это знакомый звук. Но при этом все очень трепетно относятся к прошлому. Мы стараемся сделать музыку настолько аутентичной, насколько это возможно. Невозможно сыграть её в точности — я не смогу сыграть в точности, как [бывший басист MEGADETH] David Ellefson, а Teemu не сможет сыграть в точности, как 20 гитаристов до него, но мы пытаемся уловить её суть и стараемся, чтобы эти партии звучали как надо, чтобы они появлялись и выстреливали в нужное время.



Dirk — просто невероятный барабанщик. Я играл с кучей отличных барабанщиков, но он действительно особенный в контексте этой группы. Он играет с благоговением перед музыкой, но в его игре есть определённый метод ударов по барабанам, который проявляется сразу, очень мощно, очень сильно и точно в цель. Собственно говоря, когда я вернулся в группу, он был первым, с кем я сработался до того, как появился кто-то ещё. Просто по памяти мы сыграли несколько песен, без гитар и вокала. Я репетировал эти песни, а он исполнял их уже некоторое время, и это было просто поразительно, насколько плотно мы сразу же сыгрались. Это своего рода его характеристика, потому что моя работа на протяжении всей карьеры заключалась в том, чтобы прийти в группу, быстро влиться в коллектив и хорошо играть музыку. Но мне показалось, что когда я начинал играть с ним, что я играю лучше, так что я большой поклонник Dirk Verbeuren'а».



На просьбу рассказать о том, чем его подход к игре на басу отличается от подхода David Ellefson'а, James ответил так:



«Если говорить о рок-н-ролле и металлических группах, то я люблю оригинальные составы. Поэтому, как бы ни была велика честь и здорово быть частью нынешнего MEGADETH, я всё равно остаюсь тем маленьким фанатом, который всегда поддерживает именно оригинальную группу. Но мы очень разные в своих траекториях. По моей оценке, David Ellefson сформировал звучание этой группы своей игрой на бас-гитаре, как и все остальные участники, поэтому я стараюсь относиться к этому с большим уважением и почтением».







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