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Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers



MEGADETH объявили о том, что их новая пластинка выйдет на новом подлейбле Label Group — BLKIIBLK.



«Когда я впервые встретил Tom Lipsky и Bob Chiappardi, я и представить себе не мог, что мы снова будем работать вместе через столько лет», — говорит Dave Mustaine. «Я с нетерпением жду начала работы с Serafino и командой в Италии и не могу дождаться, когда поклонники услышат песни с нашей новой пластинки».



Это новое и захватывающее сотрудничество с одной из самых влиятельных и новаторских групп в истории хэви-металла знаменует собой важный момент как для лейбла, так и для поклонников металла во всем мире. BLKIIBLK стремится привнести свежий взгляд на вещи, фокусируясь на инновационных артистах. Задачей лейбла является поддержка и возвышение жанра, он стремится демонстрировать таланты, которые являются новаторами и влиятельными.



«Для меня, как владельца Frontiers, большая честь работать с MEGADETH, группой, которая формировала звучание металла на протяжении десятилетий. Это сотрудничество отражает наше стремление донести до нашей аудитории лучшее в роке и металле», — сказал Serafino Perugino, президент и генеральный директор Frontiers Label Group.



«Я, Justis Mustaine и Steve Ross из CTK Enterprises очень рады сотрудничеству с Tradecraft Records Dave Mustaine's и BLKIIBLK», — отмечает Danny Nozell, генеральный директор CTK. «Мы с нетерпением ждем возможности выпустить новый альбом и объединить команды с Serafino и Tom для глобальной акции».



Руководитель отдела A&R в Северной Америке Frontiers Label Group Tom Lipsky: «Когда был создан BLKIIBLK Records, первым артистом, который, по нашему мнению, идеально подходил для определения творческой миссии лейбла, был MEGADETH. Теперь это стало реальностью. Группа просто сокрушительна в студии. Danny Nozell, Justis Mustaine, Steve Ross и команда CTK разрабатывают невероятный глобальный план, и наша команда в восторге, воодушевлена и готова встряхнуть мир хард-рока и металла!»







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