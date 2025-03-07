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*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Megadeth

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Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers



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MEGADETH объявили о том, что их новая пластинка выйдет на новом подлейбле Label Group — BLKIIBLK.

«Когда я впервые встретил Tom Lipsky и Bob Chiappardi, я и представить себе не мог, что мы снова будем работать вместе через столько лет», — говорит Dave Mustaine. «Я с нетерпением жду начала работы с Serafino и командой в Италии и не могу дождаться, когда поклонники услышат песни с нашей новой пластинки».

Это новое и захватывающее сотрудничество с одной из самых влиятельных и новаторских групп в истории хэви-металла знаменует собой важный момент как для лейбла, так и для поклонников металла во всем мире. BLKIIBLK стремится привнести свежий взгляд на вещи, фокусируясь на инновационных артистах. Задачей лейбла является поддержка и возвышение жанра, он стремится демонстрировать таланты, которые являются новаторами и влиятельными.

«Для меня, как владельца Frontiers, большая честь работать с MEGADETH, группой, которая формировала звучание металла на протяжении десятилетий. Это сотрудничество отражает наше стремление донести до нашей аудитории лучшее в роке и металле», — сказал Serafino Perugino, президент и генеральный директор Frontiers Label Group.

«Я, Justis Mustaine и Steve Ross из CTK Enterprises очень рады сотрудничеству с Tradecraft Records Dave Mustaine's и BLKIIBLK», — отмечает Danny Nozell, генеральный директор CTK. «Мы с нетерпением ждем возможности выпустить новый альбом и объединить команды с Serafino и Tom для глобальной акции».

Руководитель отдела A&R в Северной Америке Frontiers Label Group Tom Lipsky: «Когда был создан BLKIIBLK Records, первым артистом, который, по нашему мнению, идеально подходил для определения творческой миссии лейбла, был MEGADETH. Теперь это стало реальностью. Группа просто сокрушительна в студии. Danny Nozell, Justis Mustaine, Steve Ross и команда CTK разрабатывают невероятный глобальный план, и наша команда в восторге, воодушевлена и готова встряхнуть мир хард-рока и металла!»




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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7 мар 2025
olly71
понижение статуса . можно как угодно раздувать щёки но Frontiers лейбл который работает сгруппами третьего эшелона потому что по деньгам не может потянуть группы из двух первых. и чего ему тогда не издаваться на Tradecraft Records
7 мар 2025
Gustaff
Какое это имеет значение? Группа менее известной станет? Они могут себе позволить любой лэйбл. Я, конечно, не знаю где они работать будут, но у Дэйва, вроде, поместье в Италии.
7 мар 2025
Gustaff
Лично мне очень импонирует этот лэйбл.
7 мар 2025
olly71
Лейблов более менее работающих по всему миру осталось не так уж и много . С некоторыми Рыжий успел поссориться из за своего характера . Так что не такой уж и большой выбор у него сейчас остался . В италии он говорил что купил виноградник но фото и видео я не видел только его слова . у него неплохой семейный винный бизнес именно для этого он и купил его . писаться они наверняка будут в штатах в его домашней студии как всегда .

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