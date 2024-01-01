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Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего



В недавнем интервью у нового гитариста MEGADETH Teemu Mäntysaari спросили, является ли Marty Friedman его любимым из бывших членов группы:



«Да. Я бы сказал, что это как раз Marty Friedman. Я к тому, что за долгие годы я изучил многих гитаристов, не только гитаристов MEGADETH. Но Marty всегда был для меня одним из самых ярких. И, конечно же, такие популярные гитаристы, как Steve Vai, Joe Satriani, John Petrucci и другие музыканты, на которых я рос. Многие из финской пауэр-металл сцены, а также многие из тех, кто играет в стиле фьюжн, например, Greg Howe и Guthrie Govan — он одни из моих любимых и уже долгое время. В общем, разнообразные музыканты. И чем больше ты учишься, тем больше начинаешь находить сходства и понимать: «Так, этот парень взял эту вещь у этого парня», и видеть историю развития стилей. Так что это для меня очень интересно».







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