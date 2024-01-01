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Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI



В недавнем интервью DAVE MUSTAINE поделился соображениями о новом приобретении группы:



«Он настоящий талант. А что касается его человеческих качеств, то он очень скромный парень. С ним весело, потому что он такой — есть в нём какая-то «зелень», если это можно так назвать. С ним очень весело, потому что он прошёл путь от группы, которая была довольно известна, до MEGADETH. Так что на этом уровне для него всё очень ново. А мы получаем удовольствие, потому что иногда забываем, чего мы достигли. И это делает его по-настоящему счастливым и напоминает о том, как хорошо, что у тебя это есть».



Что касается того, насколько подобные изменения в составе действительно меняют музыкальную ДНК группы, Dave сказал:



«Это зависит от того, кто будет новым участником. Если он готов выучить партии, то песни либо остаются на прежнем уровне, либо становятся лучше. И во многих случаях, когда у вас появляется новый музыкант, например, когда пришёл Teemu, он играл всё идентично оригинальным участникам. Так что он был одним из лучших гитаристов, который приходил в группу и играл чужие песни. Я ещё не знаю, как будет звучать его собственный материал, но мне не терпится это узнать».



На вопрос, означает ли это, что они с Teemu уже начали сочинять новый материал вместе, он ответил:



«Мы занимались препарированием песен, что, полагаю, можно назвать сочинением, только в обратном порядке».







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