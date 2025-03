сегодня



Видео полного выступления MEGADETH 1995 года



Видео полного выступления MEGADETH в рамках тура по альбому Youthanasia, состоявшегося 22 февраля 1995 года в Civic Event Center, San Jose, CA, доступно ниже:



“Skin O’ My Teeth”

“The Killing Road”

“Wake Up Dead”

“Reckoning Day”

“This Was My Life”

“A Tout le Monde”

“In My Darkest Hour”

“Train of Consequences”

“Hangar 18”

“Tornado of Souls”

“Holy Wars… The Punishment Due”

“Sweating Bullets”

“Mechanix”

“Symphony of Destruction”

“Peace Sells…” http://www.megadeth.com







