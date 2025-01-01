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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*MASTODON расстались с гитаристом 74
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
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Megadeth

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Видео полного выступления MEGADETH 1995 года



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Видео полного выступления MEGADETH в рамках тура по альбому Youthanasia, состоявшегося 22 февраля 1995 года в Civic Event Center, San Jose, CA, доступно ниже:

“Skin O’ My Teeth”
“The Killing Road”
“Wake Up Dead”
“Reckoning Day”
“This Was My Life”
“A Tout le Monde”
“In My Darkest Hour”
“Train of Consequences”
“Hangar 18”
“Tornado of Souls”
“Holy Wars… The Punishment Due”
“Sweating Bullets”
“Mechanix”
“Symphony of Destruction”
“Peace Sells…”




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