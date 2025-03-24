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Megadeth

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|||| 23 мар 2025

Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»



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DAVE MUSTAINE вместе с женой и дочкой поговорили с LifeMinute и, в частности, на вопрос о том, как музыка действует на людей, Dave сказал:

«Это зависит от обстоятельств. Если верить разговорам о музыке, то есть всевозможные высказывания на эту тему. Первое, что приходит на ум в связи с вашим вопросом, — музыка усмиряет дикого зверя. Не знаю, кто придумал эту фразу, но она довольно точна, в зависимости от типа музыки. Если вы играете современный металл с парнями, которые не умеют петь, и они исполняют скриминг, мне это вполне понятно, потому что они не умеют петь и делают то, что у них лучше всего получается.

В 2000 году был период, когда существовали группы в жанре, который назывался "ню-металл", и они не исполняли соло. Почему они не играли соло? Да потому что они не умели их играть. И слава Богу, что этот жанр исчез. Люди начали учиться играть соло. Я бы сказал, что если вы играете в ню-металлической группе, то, скорее всего, вам будет сложно сыграть даже "Johnny B. Goode" [классику рок-н-ролла 1958 года в исполнении Чака Берри]. Так что я рад, что это в прошлом».

На вопрос, есть ли какие-то новые группы, которые ему особенно нравятся, Dave ответил:

«Мне нравится старая музыка, потому что все хорошие аккорды уже использованы. А если вспомнить, когда я начинал 40 лет назад, на музыкальном поле не было миллионов детей, которые сидели дома и записывали гитарные риффы на компьютере, а потом выкладывали их в сеть. Во всём есть хорошее и плохое, и когда люди занимаются собственным творчеством, это здорово. Но когда видишь пластинки, на которых участники группы не играли, это уже мошенничество. Поэтому мне нравятся группы, которые действительно играют то, что они создали.

Один из моих любимых гитаристов — один из самых простых людей в мире — это участник PINK FLOYD Дэвид Гилмор. Он мог сделать с помощью одной ноты больше, чем некоторые из тех, кто играет сейчас, могут сделать с помощью 12. Всё дело в ощущениях. Когды ты прикасаешься к гитаре, она является продолжением твоего духа, твоей души и твоей манеры игры, как ты заставляешь её звучать. Если это похоже на [издает звук метеоризма], то, вероятно, вы ещё не сблизились с инструментом. Когда учишься играть на скрипке, она издаёт ужасные звуки, и она звучит почти так же плохо, как когда кто-то занимается на духовом инструменте, например, саксофоне или кларнете».




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24 мар 2025
H
HELLECTOR
Даже читать не стал. За один лишь заголовок навсегда зауважал Мастейна.

просмотров: 203

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