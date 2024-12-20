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Megadeth

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Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells"



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DAVID ELLEFSON в интервью That Fuzzing Rock Show вновь коснулся темы создания басового интро к "Peace Sells":

«Всё началось с гитарного риффа. Dave сочинил рифф, а у нас был бас. Мы с ним были, по сути, бездомными. Это было после тура "Killing Is My Business". Мы жили у парня, который был звукоинженером и сопродюсером "Killing Is My Business" — его зовут Карат Фэй. Мы жили в его доме в Лорел-Каньоне. И у меня был этот бас — B. C. Rich. Я выдрал из него все лады, так что он был безладовым, натурального цвета.. Dave взял его в руки и стал играть. Он сказал: "Эй, Junior. Иди сюда. Сыграй этот рифф". И мы стали отрабатывать этот рифф. Мы пошли на репетицию, и он сказал: "Сыграй этот рифф". Он начал играть его, Гар [Самуэльсон, тогдашний барабанщик MEGADETH] подключился, а потом Dave и Chris начали играть рифф и куплет.

Это была песня, которая действительно сочинилась сама собой в комнате за пару часов. Забавно, таким же образом получились "Symphony Of Destruction", "99 Ways To Die", "Sweating Bullets". Думаю, "Angry Again" была создана за полдня в студии здесь, в Фениксе. Забавно, что многие из самых популярных песен MEGADETH, ставших хитами, синглами и хитами, появились у нас на глазах во время репетиций группы. И, конечно, со временем мы стали их немного дорабатывать, но основная суть песни была создана тогда. Такова история этой песни и того, как она появилась».

По словам David'a, он и остальные участники MEGADETH почти с самого начала знали, что "Peace Sells" станет одной из самых популярных песен группы.

«Забавно, но мы отправились в турне. Это был, наверное, конец 1985 года. Мы просто сочиняли мелодии. В то время у нас был контракт с Combat Records. И вот в начале 1986 года мы отправились в месячный тур по Восточному побережью... И мы сыграли все наши песни — мы исполнили всю пластинку "Killing Is My Business", мы сыграли то, что стало альбомом "Peace Sells". И этот тур стал как бы предварительной работой над альбомом "Peace Sells". И, конечно, до появления айфонов и YouTube можно было играть песни на концертах, и люди не записывали их. Но каждый вечер, когда мы начинали играть эту песню, Гар начинал с ударных, а я — с баса, и по языку тела в зале можно было понять, что всем она нравится. И мы это поняли. Мы решили: "Кажется, у нас есть хит". И это было классное чувство. Потому что всё остальное — "The Conjuring", "Devil's Island", все эти вещи — было довольно трэшевым и грозным, и поэтому было приятно сменить темп, изменить настроение...»




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20 дек 2024
L
LU---
.....шляпа.....никакая песня и игра такая же-Очень слабо
через 2-4 года уже получше будут...но тоже такое себе
20 дек 2024
gravitgroove
Бедняга, это уже в тираж вышло, раз 4-й или 5-й, наверное, за 3 года его спрашивают про это диско.

просмотров: 184

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