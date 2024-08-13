сегодня



Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»



В недавнем интервью у DAVE'a MUSTAINE'a спросили, мог ли он предположить, когда начинал свою карьеру на музыкальной сцене Лос-Анджелеса более четырёх десятилетий назад, что у него будет такая карьера, на что он ответил:



«В глубине души я надеялся, что смогу продолжать играть до тех пор, пока жив. Вопрос был в том, сколько я проживу. В то время мы все были на сцене [Лос-Анджелеса], и все жили очень быстро и рискованно. Такие люди, как Vince Neil, попавший в автокатастрофу, и барабанщик HANOI ROCKS, лишившийся жизни, — все в тот период ходили по краю. Нам нужно было покончить с этим. Всё, чего я хотел, — это просто играть на гитаре. Я не хотел тусоваться. Я не был одним из тех парней, которые ходят в гости и веселятся всю ночь. Если я что-то и делал, то я один дома играл на гитаре. Не то чтобы я был один в своём доме, ну вы понимаете.



У меня не было плана Б. И я не хотел полагаться на план Б, потому что мой план А — это всё, что имело значение. И я не собирался принимать отказ. Я был бездомным, я рос в нищете — это влияет на личность. Так что на меня повлияло то, что я был бедным ребенком, переезжал из дома в дом, постоянно носил одежду, доставшуюся от родителей, и жил в машине очень долго. И именно это, как мне кажется, подтолкнуло меня к тому, чтобы стать успешным, потому что я не хотел быть таким. Я не хотел оставаться бездомным и жить в машине. Я не собирался мириться с этим. Вот почему я работал так усердно. Некоторые люди скажут, что я был бессердечным при смене состава [MEGADETH], но у каждого из изменений состава была действительно веская причина».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 287

