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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»



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В недавнем интервью у DAVE'a MUSTAINE'a спросили, мог ли он предположить, когда начинал свою карьеру на музыкальной сцене Лос-Анджелеса более четырёх десятилетий назад, что у него будет такая карьера, на что он ответил:

«В глубине души я надеялся, что смогу продолжать играть до тех пор, пока жив. Вопрос был в том, сколько я проживу. В то время мы все были на сцене [Лос-Анджелеса], и все жили очень быстро и рискованно. Такие люди, как Vince Neil, попавший в автокатастрофу, и барабанщик HANOI ROCKS, лишившийся жизни, — все в тот период ходили по краю. Нам нужно было покончить с этим. Всё, чего я хотел, — это просто играть на гитаре. Я не хотел тусоваться. Я не был одним из тех парней, которые ходят в гости и веселятся всю ночь. Если я что-то и делал, то я один дома играл на гитаре. Не то чтобы я был один в своём доме, ну вы понимаете.

У меня не было плана Б. И я не хотел полагаться на план Б, потому что мой план А — это всё, что имело значение. И я не собирался принимать отказ. Я был бездомным, я рос в нищете — это влияет на личность. Так что на меня повлияло то, что я был бедным ребенком, переезжал из дома в дом, постоянно носил одежду, доставшуюся от родителей, и жил в машине очень долго. И именно это, как мне кажется, подтолкнуло меня к тому, чтобы стать успешным, потому что я не хотел быть таким. Я не хотел оставаться бездомным и жить в машине. Я не собирался мириться с этим. Вот почему я работал так усердно. Некоторые люди скажут, что я был бессердечным при смене состава [MEGADETH], но у каждого из изменений состава была действительно веская причина».




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13 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
лишившийся = лишивший себя
Особенно странно после упоминания самого лишателя

просмотров: 287

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