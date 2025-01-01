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*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 30
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Megadeth

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Бывший гитарист MEGADETH: «Мы знали, что RIP будет крутым»



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MARTY FRIEDMAN'a спросили, каково было работать над альбомом «Rust In Peace», который вышел в 1990 году:

«Если фанаты хотят узнать об этом, им понравится моя недавно вышедшая автобиография "Dreaming Japanese", потому что я описал все эти вещи, практически по дням. Я перечислил все мельчайшие подробности о своих ощущениях того времени. Но если говорить вкратце, то большая часть этих вещей в то время была написана вместе с четырьмя участниками группы. Когда я только пришёл в группу, может быть, две или три песни уже были набросаны, а остальные ещё даже не были сочинены. Так что все эти вещи были написаны нами вчетвером в одной комнате в одно и то же время. Я подробно описал этот процесс в книге, и это очень интересно. Мы все знали, что то, над чем мы работаем, будет крутым. И когда мы приступили к записи, стало очевидно, что у нас получилось нечто, с чем нам очень повезло. Мы не повторялись. В группе было два гитариста, но мы звучали совершенно по-разному, что может быть как хорошо, так и плохо. Нам очень повезло, что партии подходили друг другу, как шестерёнки в часах или что-то в этом роде. И мы совершенно не повторяли друг друга. И это здорово сработало. Мы знали, что у нас получилось нечто замечательное, и когда мы стали играть эти песни в туре, у людей просто челюсти отвисли, потому что это не было похоже на предыдущий материал MEGADETH».

На вопрос, считает ли он альбом 1992 года «Countdown To Extinction» одной из своих лучших работ с MEGADETH, или же ему больше по душе «Youthanasia» (1994) и «Cryptic Writings» (1997), Marty ответил:

«Они все лучшие. Если я участвовал в записи альбома, то это лучшее, что я мог сделать. Так что в каком бы году ни была записана любая из этих пластинок, если бы я сделал то же самое годом позже, альбом был бы на год лучше.

Когда работаешь над чем-то, особенно для людей, ты автоматически выкладываешься по полной и не выпускаешь альбом, пока не будешь доволен им на тысячу процентов. И это касается всех тех альбомов, которые вы перечислили, это касается альбома "Drama", который я только что выпустил, это касается следующего альбома, который я только выпущу. И только оглядываясь назад, можно сказать: "Я бы сделал это по-другому" или "Мне это не нравится так сильно, как тогда". Но я могу вас заверить, что в то время не только я, но и все участники проекта считали, что это лучшее, что мы могли создать, иначе мы бы продолжали работу дальше».




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