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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Megadeth

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6 сен 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

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STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH



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STEVE DIGIORGIO на днях опубликовал несколько фотографий с записи "The Sick, The Dying... And The Dead!", подписав их так:

«В двухлетнюю годовщину выхода альбома ["The Sick, The Dying... And The Dead!"] и в трёхлетнюю годовщину завершения записи моего баса... я хотел бы представить бас, на котором это было записано. Этот Ibanez BTB1605-NTF 2015 года выпуска уже был замечен на сцене и звучал на нескольких других сессиях, но честь занять столь высокое место требует должного признания. Звучание получилось очень чётким, напористым, злобным и с характерным басовым тембром, достойным самых металлических низов.

Это единственные фотографии, на которых запечатлено моё присутствие и участие в сессии записи. Я хорошо справлялся с этой тайной, почти призрачной сессией, так как я уже испытывал достаточное давление, просто выходя на арену такого уровня для своего статуса. Хотя инцидент с "загадочным басистом" был забавным, когда многие догадались, кто это был, подсказка появилась на видео с Dave'ом

Человек, которого вы едва видите за пультом, — это Chris Rakestraw, и его невероятное терпение несколько меня успокоило, когда я исполнял песни, которые никогда не слышал до прихода туда. Он работал с группой на нескольких записях и турах и проникся этим альбомом с самого начала, так что наши долгие часы работы и его хороший слух помогли мне без проблем справиться с новым материалом.

С Dave'ом было легко работать, он очень гостеприимен. Это был отличный опыт — использовать медиатор больше, чем когда-либо раньше. Я храню этот маленький жёлтый плектр в футляре как память о том, что универсальность открывает много возможностей!

Светлый BTB, с которым я записал 99 % басовых треков, был не единственным басом, который я взял с собой. На альбоме MEGADETH действительно есть безладовый бас! Очень маленькая партия... но сможете ли вы её найти?»






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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6 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
ну вот лучше Эллефсона на безладовом басу не играет никто.
Like!2
6 сен 2024
rassol
Вашингтон Ирвинг, да, он умеет наяривать.
Like!1

просмотров: 609

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