STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH



STEVE DIGIORGIO на днях опубликовал несколько фотографий с записи "The Sick, The Dying... And The Dead!", подписав их так:



«В двухлетнюю годовщину выхода альбома ["The Sick, The Dying... And The Dead!"] и в трёхлетнюю годовщину завершения записи моего баса... я хотел бы представить бас, на котором это было записано. Этот Ibanez BTB1605-NTF 2015 года выпуска уже был замечен на сцене и звучал на нескольких других сессиях, но честь занять столь высокое место требует должного признания. Звучание получилось очень чётким, напористым, злобным и с характерным басовым тембром, достойным самых металлических низов.



Это единственные фотографии, на которых запечатлено моё присутствие и участие в сессии записи. Я хорошо справлялся с этой тайной, почти призрачной сессией, так как я уже испытывал достаточное давление, просто выходя на арену такого уровня для своего статуса. Хотя инцидент с "загадочным басистом" был забавным, когда многие догадались, кто это был, подсказка появилась на видео с Dave'ом



Человек, которого вы едва видите за пультом, — это Chris Rakestraw, и его невероятное терпение несколько меня успокоило, когда я исполнял песни, которые никогда не слышал до прихода туда. Он работал с группой на нескольких записях и турах и проникся этим альбомом с самого начала, так что наши долгие часы работы и его хороший слух помогли мне без проблем справиться с новым материалом.



С Dave'ом было легко работать, он очень гостеприимен. Это был отличный опыт — использовать медиатор больше, чем когда-либо раньше. Я храню этот маленький жёлтый плектр в футляре как память о том, что универсальность открывает много возможностей!



Светлый BTB, с которым я записал 99 % басовых треков, был не единственным басом, который я взял с собой. На альбоме MEGADETH действительно есть безладовый бас! Очень маленькая партия... но сможете ли вы её найти?»











