Профессиональное видео с выступления MEGADETH, которое состоялось в рамках Graspop Metal Meeting 2024, доступно для просмотра ниже:



"The Sick, the Dying… and the Dead!"

"Dread and the Fugitive Mind"

"Rattlehead"

"Hangar 18"

"Countdown to Extinction"

"This Was My Life"

"Take No Prisoners" (tour debut)

"Skin O' My Teeth"

"Sweating Bullets"

"Tornado of Souls"

"We'll Be Back"

"Symphony of Destruction"

"Peace Sells... But Who's Buying?"

"Holy Wars... The Punishment Due"







