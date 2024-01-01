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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 125
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
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Megadeth

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25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

24 июн 2024 : 		 Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»

20 июн 2024 : 		 Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?

17 июн 2024 : 		 VIP от MEGADETH

14 июн 2024 : 		 MEGADETH в Бухаресте

13 июн 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»

10 июн 2024 : 		 MEGADETH в Швеции

29 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»

29 май 2024 : 		 MEGADETH в Аргентине

22 май 2024 : 		 MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона

21 май 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Скоро начнём сочинять»

15 май 2024 : 		 MEGADETH в Парагвае

7 май 2024 : 		 Лидер MEGADETH о будущем металла

5 май 2024 : 		 MEGADETH в Сальвадоре

2 май 2024 : 		 MEGADETH в Мексике

30 апр 2024 : 		 MEGADETH посетили обсерваторию

29 апр 2024 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

24 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

23 апр 2024 : 		 Drum-cam от MEGADETH

22 апр 2024 : 		 MEGADETH в Перу

18 апр 2024 : 		 MEGADETH в акустике

17 апр 2024 : 		 MEGADETH о концертах в Аргентине

16 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH о новом гитаристе: «Его правая рука творит чудеса»

15 апр 2024 : 		 MEGADETH отыграли первое аншлаговое шоу в Аргентине

14 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Killing Is My Business» опередил время, люди в него не въехали»
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Профессиональное видео с выступления MEGADETH



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Профессиональное видео с выступления MEGADETH, которое состоялось в рамках Graspop Metal Meeting 2024, доступно для просмотра ниже:

"The Sick, the Dying… and the Dead!"
"Dread and the Fugitive Mind"
"Rattlehead"
"Hangar 18"
"Countdown to Extinction"
"This Was My Life"
"Take No Prisoners" (tour debut)
"Skin O' My Teeth"
"Sweating Bullets"
"Tornado of Souls"
"We'll Be Back"
"Symphony of Destruction"
"Peace Sells... But Who's Buying?"
"Holy Wars... The Punishment Due"

MEGADETH - Pro-Shot Video Of Entire Graspop Metal Meeting 2024 Show Streaming




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