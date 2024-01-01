Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 69
*Умер Пол Ди'Анно 37
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 14
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*Новое видео LINKIN PARK 13
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать ... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 69
*Умер Пол Ди'Анно 37
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



27 окт 2024 : 		 AL PITRELLI о времени в MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку

25 окт 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»

23 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

14 окт 2024 : 		 MEGADETH на Graspop

22 сен 2024 : 		 У гитариста MEGADETH много риффов и идей

19 сен 2024 : 		 Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS

10 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»

6 сен 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

6 сен 2024 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH

1 сен 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH любит йогу

31 авг 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»

27 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»

26 авг 2024 : 		 MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"

22 авг 2024 : 		 Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

21 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

20 авг 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Планируем в 2025 альбом»

16 авг 2024 : 		 MEGADETH о туре

14 авг 2024 : 		 За кулисами MEGADETH

13 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»

12 авг 2024 : 		 MEGADETH сыграли Liar

11 авг 2024 : 		 По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?

6 авг 2024 : 		 Уши от MEGADETH

4 авг 2024 : 		 MEGADETH открыли тур

21 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего
Показать далее
| - |

|||| сегодня

AL PITRELLI о времени в MEGADETH



zoom
AL PITRELLI в недавнем интервью рассказал о том, как оказался в MEGADETH:

«Я встречался с Dave'ом несколько раз. SAVATAGE участвовали с ним в нескольких фестивалях. Помню, когда я играл с Cooper'ом, Dave создал саундтрек — он записал "No More Mr. Nice Guy" для одного из фильмов Уэса Крейвена; я не помню названия фильма, но помню, что встречался с ним тогда. И, конечно, я слушал музыку из первых пластинок MEGADETH. Jimmy DeGrasso, с которым мы вместе играли в клубах в конце 1970-х — начале 1980-х, рекомендовал меня в качестве замены Марти Фридмана, пока они не нашли постоянного участника. Так что это был хороший опыт».

На вопрос, знал ли он, что в MEGADETH временно, когда начинал играть с группой, Al ответил:

«Да, так и было изначально. Marty хотел уйти. Они были в середине довольно продолжительного тура. И им, по сути, нужен был кто-то на замену, пока они не найдут кого-то постоянного. И я должен был пробыть там три, четыре, пять недель. А потом Dave сказал: "Может, ты приедешь?" Кажется, у них были организованы выступления в Корее. И он спросил: "Ты не мог бы поехать с нами?" А я ответил: "Да, слушай, я здесь на птичьих правах. Дай мне знать". А потом внезапно он говорит: "Ну ты же в группе". Я такой: "Хорошо". И я пробыл с ним большую часть двух лет, вплоть до 11 сентября, и тогда весь мир на некоторое время рухнул».

Что касается того, связывался ли с ним Mustaine в 2004 году, когда он вновь собрал MEGADETH после двухлетнего перерыва, связанного с серьёзным повреждением нерва в правой руке, Al ответил:

«Нет, он не связывался со мной снова. Он знал, что моей первой любовью были TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA. Потому что мы записали первую песню в 1995-м, в 1996-м выпустили пластинку, а в 1997-м или 1998-м — вторую. Мы продали миллионы пластинок. А в 1999-м мы отправились в первый тур. И тогда Dave попросил меня заменить Marty на некоторое время. И вот вроде как я нашёл своё место в группе вместе с Paul [O'Neill, руководителем TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA], и я сказал ему: "Слушай, они предложили мне эту возможность". Я переживал свой первый развод. В финансовом плане мне нужна была помощь. Он сказал: "Делай то, что должен. Зарабатывай деньги. Возвращайся домой, как только будешь готов вернуться". Вот такое сердце было у Paul O'Neill. Он был мне как старший брат. И Dave был достаточно добр, чтобы взять меня, но он знал, что моя душа лежит к другому. Но я старался сделать всё, чтобы Dave продолжал работать с ними. А потом, после 11 сентября, я знаю, что он пережил несколько личных проблем. И когда он собрал группу заново, меня не позвали, но я уже был приглашён в другую группу. Я вернулся домой, где мне и место».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 308

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом