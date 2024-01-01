сегодня



AL PITRELLI о времени в MEGADETH



AL PITRELLI в недавнем интервью рассказал о том, как оказался в MEGADETH:



«Я встречался с Dave'ом несколько раз. SAVATAGE участвовали с ним в нескольких фестивалях. Помню, когда я играл с Cooper'ом, Dave создал саундтрек — он записал "No More Mr. Nice Guy" для одного из фильмов Уэса Крейвена; я не помню названия фильма, но помню, что встречался с ним тогда. И, конечно, я слушал музыку из первых пластинок MEGADETH. Jimmy DeGrasso, с которым мы вместе играли в клубах в конце 1970-х — начале 1980-х, рекомендовал меня в качестве замены Марти Фридмана, пока они не нашли постоянного участника. Так что это был хороший опыт».



На вопрос, знал ли он, что в MEGADETH временно, когда начинал играть с группой, Al ответил:



«Да, так и было изначально. Marty хотел уйти. Они были в середине довольно продолжительного тура. И им, по сути, нужен был кто-то на замену, пока они не найдут кого-то постоянного. И я должен был пробыть там три, четыре, пять недель. А потом Dave сказал: "Может, ты приедешь?" Кажется, у них были организованы выступления в Корее. И он спросил: "Ты не мог бы поехать с нами?" А я ответил: "Да, слушай, я здесь на птичьих правах. Дай мне знать". А потом внезапно он говорит: "Ну ты же в группе". Я такой: "Хорошо". И я пробыл с ним большую часть двух лет, вплоть до 11 сентября, и тогда весь мир на некоторое время рухнул».



Что касается того, связывался ли с ним Mustaine в 2004 году, когда он вновь собрал MEGADETH после двухлетнего перерыва, связанного с серьёзным повреждением нерва в правой руке, Al ответил:



«Нет, он не связывался со мной снова. Он знал, что моей первой любовью были TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA. Потому что мы записали первую песню в 1995-м, в 1996-м выпустили пластинку, а в 1997-м или 1998-м — вторую. Мы продали миллионы пластинок. А в 1999-м мы отправились в первый тур. И тогда Dave попросил меня заменить Marty на некоторое время. И вот вроде как я нашёл своё место в группе вместе с Paul [O'Neill, руководителем TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA], и я сказал ему: "Слушай, они предложили мне эту возможность". Я переживал свой первый развод. В финансовом плане мне нужна была помощь. Он сказал: "Делай то, что должен. Зарабатывай деньги. Возвращайся домой, как только будешь готов вернуться". Вот такое сердце было у Paul O'Neill. Он был мне как старший брат. И Dave был достаточно добр, чтобы взять меня, но он знал, что моя душа лежит к другому. Но я старался сделать всё, чтобы Dave продолжал работать с ними. А потом, после 11 сентября, я знаю, что он пережил несколько личных проблем. И когда он собрал группу заново, меня не позвали, но я уже был приглашён в другую группу. Я вернулся домой, где мне и место».







+0 -0



просмотров: 308

