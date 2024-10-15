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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 28
*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 16
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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*

Megadeth

*



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30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии
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|||| 14 окт 2024

MEGADETH на Graspop



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Professor Reggie Almeida опубликовал видео, рассказывающее о выступлении группы MEGADETH в рамках Graspop Metal Meeting




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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15 окт 2024
resurgamresponses
классный видос. звук концерта херовый

просмотров: 102

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