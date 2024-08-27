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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»



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В недавнем интервью у DAVE'a MUSTAINE'a спросили, как изменилась обстановка внутри группы после того, как в прошлом году в неё пришёл гитарист Teemu Mäntysaari:

«Мы снова стали группой. Это не просто я и несколько сторонних музыкантов или несколько сессионщиков. Не в том смысле, что такие ощущения были с каким-то из предыдущих составов, но у меня был один из подобных страхов. Я чувствую, что Kiko оказал нам огромную любезность, помог найти Teemu, потому что Kiko пришлось уйти... Я думал, что закончу карьеру с Kiko, а когда у него возникли проблемы, он не смог больше гастролировать, потому что ему нужно было быть дома со своими детьми. Я вижу, что он снова гастролирует, и я рад, что он продолжает играть. Но тогда ему нужно было вернуться домой. И когда он уехал домой, он познакомил нас с Teemu. И между Teemu и мной возникла ещё более тесная связь, чем была у нас с Kiko. Мы [Kiko и я] всегда будем друзьями, но эти новые отношения возвращают меня в те дни, когда у нас в группе был Marty, и мы вчетвером действительно чувствовали себя группой».

Dave также ответил на вопрос, думает ли он сейчас о следующем полноформатном альбоме MEGADETH:

«Да, мы думаем об этом. Впредь мы не собираемся делать перерывы между альбомами настолько долгими, как вышло в этот раз. Было множество неудач — пандемия, локдаун, да много всего. Так много всего произошло. Лечение рака горла, смена состава, необходимость начинать с нуля с новым басистом. И лечение рака также было сложным для ребят, потому что они видели, как я прохожу через всё это. В один день у меня было всё в порядке, а в другой день я принимал столько лекарств, что не мог функционировать. И ребятам было тяжело это видеть. Было два дня, когда мне было очень плохо, настолько что меня рвало. В принципе, лишь два таких дня из всего процесса лечения не так уж плохо. Я боролся всеми силами, всеми моральными качествами своего существа, чтобы остаться в игре, потому что мне постоянно повторяли: "Если ты не будешь есть, если ты похудеешь, мы вставим тебе трубку". И я стал серьёзным. Мы начали набирать обороты, когда записывали альбом "The Sick, The Dying... And The Dead!"».

По поводу решения уволить барона Силенда во время финальной стадии записи "The Sick, The Dying... And The Dead!" Dave сказал:

«Я не люблю вдаваться в подробности об этой ситуации, потому что Dave был моим другом много-много лет, и даже до сих пор, в духовном плане, мы всё ещё братья, но в таких обстоятельствах настало время для перемен, и я с болью принял это решение. Мы пригласили Steve DiGiorgio из TESTAMENT, чтобы он сыграл на альбоме, и он отлично справился. Steve отличный музыкант, и он просто мастерски играл. Он мне очень понравился. Мы много говорили о возможности того, чтобы он мог сыграть с нами, если у нас появятся гастрольные даты, пока мы не найдём постоянного басиста. Но затем я подумал об этом и решил: "Нет, я не хочу так поступать с Eric'ом и ребятами из TESTAMENT", потому что мы с ним и Alex'ом — гитаристы, так что мы дружим друг с другом. А переманивать участника другой группы я не считаю крутым. К тому же Steve был честен, он был настроен чисто записаться для альбома. И любые разговоры о чём-то ещё, кроме этого, просто не возникали. И чтобы было понятно, мы никогда не пытались украсть Steve'a. Думаю, он бы сам вам это подтвердил. Мы говорили лишь о ситуациях, когда и если у нас намечался бы концерт, нам нужно было, чтобы он пришёл и выступил один раз».




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27 авг 2024
Starbreaker
Путается в собственном вранье даже в рамках одного ответа на один вопрос!)
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