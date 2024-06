сегодня



MEGADETH активно работают над новой музыкой



James LoMenzo в интервью Metal Global так ответил на вопрос о том, работает ли группа над каким-то новым материалом:



«Мы сейчас активно работаем над новой музыкой. На данный момент это в каком-то смысле новая группа. Это новая версия MEGADETH, и никто не ожидал такого развития событий. Мы каждый день разговариваем с Дэйвом [Мастейном, лидером MEGADETH]. Дэйв очень хочет записать ещё одну пластинку и выпустить что-то свежее. Последний альбом я считаю отличным. Когда я только пришёл в группу, они только закончили его записывать. Я умолял, я просил, я говорил: "Я всё понимаю, но могу ли я сыграть на басу на этом альбоме?" Потому что там есть несколько вещей, которые я слышал, и они были просто великолепны. И они ответили: "Мы занимаемся этим альбомом уже два года. Мы должны отправиться в тур. Всё готово". Я сказал: "Хорошо". Но [сессионный басист] Steve DiGiorgio [который играл на басу в "The Sick, The Dying... And The Dead!"] проделал потрясающую работу. Мне очень нравится, как он сыграл на этой пластинке. И мне нравится играть в его стиле».







