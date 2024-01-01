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Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку



В конце апреля лидер MEGADETH Dave Mustaine подвел итоги латиноамериканского тура:



«Мы провели самое замечательное время здесь, в Латинской Америке. Фанаты были безумно активны. В каждом городе был свой сет-лист, и в этом туре мы отработали на все сто! Мы надеемся, что фанаты услышали свои любимые песни, а также некоторые старые композиции, которые мы давно не играли.



Перенесемся в сегодняшний день. Я просматривал бумаги на столе гостиничного номера и заметил, что в списке номеров что-то изменилось. В нем говорилось, что мы уезжаем отсюда домой, и я всегда чувствую меланхолию, когда мы это делаем.



Мы четверо стали такими хорошими друзьями, и мы все вместе успешно работаем в MEGADETH. Если можно, я расскажу подробнее...



Dirk [Verbeuren] — потрясающий барабанщик, и я часто думаю, как мне посчастливилось играть с ним (он очень похож на [покойного барабанщика MEGADETH] Гара [Самуэльсона]), он замечательный, скромный человек, у которого я многому научился.



James [LoMenzo, бас] был нашим якорем и моим наставником, когда я выступал здесь. Он потрясающий басист, который поет так уверенно, что я легко принимаю от него указания и критику. Он выучил каждую песню, которую мы играем вживую, нота в ноту, и мне нравится видеть его по утрам здесь.



Я не могу сказать достаточно слов о Teemu [Mäntysaari, гитара], да мне и не нужно, потому что вы, несомненно, видели наши совместные записи. Он просто чокнутый интеллектуал в области гитары, он играет партии ВСЕХ предыдущих гитаристов без особых усилий, с изяществом и глубочайшим уважением к своему предшественнику.



Мы вчетвером играем и разбираем песни каждый день, пересматривая, совершенствуя и пополняя наш репертуар, чтобы исполнить его для вас. К тому времени, когда мы приедем в Европу этим летом, мы добавим еще больше песен, чтобы внести разнообразие в наши плей-листы песен, исполняемых на концертах.



Ну, на сегодня все. Мне нужно немного отдохнуть душой. Завтра мы вернем себе власть над Сан-Сальвадором! Мать-природа пыталась остановить нас в прошлый раз, с безумным ветром и ливнем, но солнце вышло, и мы вернулись!



Hasta mañana chicos!»





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