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*ACCEPT перезапишут классику 48
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 37
*Новое видео LIMP BIZKIT 26
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Megadeth

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4 июл 2024 : 		 MEGADETH в Испании

3 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»

30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии

28 июн 2024 : 		 Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»

27 июн 2024 : 		 MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'

26 июн 2024 : 		 MEGADETH активно работают над новой музыкой

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

24 июн 2024 : 		 Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»

20 июн 2024 : 		 Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?

17 июн 2024 : 		 VIP от MEGADETH

14 июн 2024 : 		 MEGADETH в Бухаресте

13 июн 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»

10 июн 2024 : 		 MEGADETH в Швеции

29 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»

29 май 2024 : 		 MEGADETH в Аргентине

22 май 2024 : 		 MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона

21 май 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Скоро начнём сочинять»

15 май 2024 : 		 MEGADETH в Парагвае

7 май 2024 : 		 Лидер MEGADETH о будущем металла

5 май 2024 : 		 MEGADETH в Сальвадоре

2 май 2024 : 		 MEGADETH в Мексике

30 апр 2024 : 		 MEGADETH посетили обсерваторию

29 апр 2024 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

24 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

23 апр 2024 : 		 Drum-cam от MEGADETH
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|||| сегодня

MEGADETH в Испании



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MEGADETH продолжают публикацию ролик, рассказывающих о том, как проходит турне по Европе

MEGADETH Release Crush The World Tour Recap Video From Spain's Resurrection Fest




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