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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 26
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 19
*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 19
*Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика 17
*Новое видео NIGHTWISH 15
*Новая песня NIGHTWISH 15
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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 26
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
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Megadeth

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16 авг 2024 : 		 MEGADETH о туре

14 авг 2024 : 		 За кулисами MEGADETH

13 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»

12 авг 2024 : 		 MEGADETH сыграли Liar

11 авг 2024 : 		 По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?

6 авг 2024 : 		 Уши от MEGADETH

4 авг 2024 : 		 MEGADETH открыли тур

21 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего

13 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»

9 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»

4 июл 2024 : 		 MEGADETH в Испании

3 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»

30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии

28 июн 2024 : 		 Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»

27 июн 2024 : 		 MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'

26 июн 2024 : 		 MEGADETH активно работают над новой музыкой

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

24 июн 2024 : 		 Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»

20 июн 2024 : 		 Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?

17 июн 2024 : 		 VIP от MEGADETH

14 июн 2024 : 		 MEGADETH в Бухаресте

13 июн 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»

10 июн 2024 : 		 MEGADETH в Швеции

29 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»

29 май 2024 : 		 MEGADETH в Аргентине

22 май 2024 : 		 MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона
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|||| сегодня

MEGADETH о туре



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MEGADETH опубликовали новый ролик, рассказывающий о том, как проходит тур по США, в рамках которого группа отыграет в 33 городах.

MEGADETH Release Night 7 Recap Of Destroy All Enemies US Tour; Video

INFRARED - "Demon's Blood"




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