Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 25
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 21
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*METALLICA 14 раз первая 19
*KERRY KING: «Схуднул малёха!» 17
*Лидер SIX FEET UNDER больше не дует 16
*Никакого альбома KREATOR до 2026 года! 15
*Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 25
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 21
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



22 май 2024 : 		 MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона

21 май 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Скоро начнём сочинять»

15 май 2024 : 		 MEGADETH в Парагвае

7 май 2024 : 		 Лидер MEGADETH о будущем металла

5 май 2024 : 		 MEGADETH в Сальвадоре

2 май 2024 : 		 MEGADETH в Мексике

30 апр 2024 : 		 MEGADETH посетили обсерваторию

29 апр 2024 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

24 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

23 апр 2024 : 		 Drum-cam от MEGADETH

22 апр 2024 : 		 MEGADETH в Перу

18 апр 2024 : 		 MEGADETH в акустике

17 апр 2024 : 		 MEGADETH о концертах в Аргентине

16 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH о новом гитаристе: «Его правая рука творит чудеса»

15 апр 2024 : 		 MEGADETH отыграли первое аншлаговое шоу в Аргентине

14 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Killing Is My Business» опередил время, люди в него не въехали»

11 апр 2024 : 		 MEGADETH в 4К

10 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH считает, что новый гитарист отлично подходит группе

8 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Белый Дом

7 апр 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

27 фев 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!»

26 фев 2024 : 		 GUS G. о пробах в MEGADETH

24 фев 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*даком!»

18 фев 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Возможно, к концу этого года я буду готов приступить к записи нового материала»

17 фев 2024 : 		 GUS G. заявил, что ему предлагали прослушивание в MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона



zoom
По сообщению Pollstar, пять из 12 концертов MEGADETH в Латинской Америке принесли группе четыре миллиона долларов: на концерт в Чили было продано 14 828 билетов, на шоу в Колумбии было продано 21 074 билета и сборы составили 1.4 миллиона; на выступление в Мехико было продано 18 706 билетов, а на концерт в Монтеррей 27 апреля — 18 764 билета.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 май 2024
father
Ну фактически группа-то меньше заработала, там математика непростая
22 май 2024
Вашингтон Ирвинг
olly71, сколько от этих бабок получила группа?
Like!1
22 май 2024
R
Rutger
НА Megadeth заработали, так правильней будет. Наглядно видно, какие бабки остаются неосвоенными, если кто-то уровня Megadeth (тот же Slayer) уходит на покой. И как на них давят со всех сторон.

просмотров: 259

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом