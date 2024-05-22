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MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона



По сообщению Pollstar, пять из 12 концертов MEGADETH в Латинской Америке принесли группе четыре миллиона долларов: на концерт в Чили было продано 14 828 билетов, на шоу в Колумбии было продано 21 074 билета и сборы составили 1.4 миллиона; на выступление в Мехико было продано 18 706 билетов, а на концерт в Монтеррей 27 апреля — 18 764 билета.







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