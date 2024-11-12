Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 39
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
*Новые обещания нового KING DIAMOND 12
*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 12
*Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват... 12
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
*Новое видео LACRIMOSA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 39
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



12 ноя 2024 : 		 30 лет первому сайту MEGADETH

8 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Если бы молодой Dave поговорил со старым Dave'ом, то сказал бы: "Ты совсем охренел, Mustaine"»

29 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

27 окт 2024 : 		 AL PITRELLI о времени в MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку

25 окт 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»

23 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

14 окт 2024 : 		 MEGADETH на Graspop

22 сен 2024 : 		 У гитариста MEGADETH много риффов и идей

19 сен 2024 : 		 Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS

10 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»

6 сен 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

6 сен 2024 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH

1 сен 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH любит йогу

31 авг 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»

27 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»

26 авг 2024 : 		 MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"

22 авг 2024 : 		 Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

21 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

20 авг 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Планируем в 2025 альбом»

16 авг 2024 : 		 MEGADETH о туре

14 авг 2024 : 		 За кулисами MEGADETH

13 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»

12 авг 2024 : 		 MEGADETH сыграли Liar

11 авг 2024 : 		 По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?
Показать далее
| - |

|||| сегодня

30 лет первому сайту MEGADETH



zoom
В октябре 1994 года MEGADETH и их лейбл рискнули с новым начинанием. В честь выхода альбома "Youthanasia" первопроходцы основали сайт Megadeth, Arizona. Это был первый в истории веб-сайт группы в Интернете.

Сайт, как отметил Billboard (31 октября 2024 года) в статье, посвящённой его годовщине, был «основан на расположении новой студии группы в Фениксе» и «стал концепцией первого в истории веб-сайта артистов». Помимо чата, названного Megadiner, на сайте были представлены хранилище произведений искусства и цифровых открыток, магазин сувениров и Vic's Cactus Hut, газета Horrorscopes, а также ссылки на видео и онлайн-радиотреки.

Основатель MEGADETH Dave Mustaine рассказал:

«Когда интернет вошёл в нашу жизнь, мы, как и все остальные, не понимали его. Но у нас была величайшая возможность, потому что именно мы были выбраны в качестве подопытного кролика. Когда люди из Capitol показали нам, что это такое, основной макет и некоторые иллюстрации, все изображения были классными. Женщина, которая делала картинки, нарисовала кучу отличных изображений и сделала их действительно крутыми, как наклейки для туристов и тому подобное, так что я подумал, что это было действительно здорово и захватывающе. Опять же, если бы мы знали, что это такое, но никто не знал, что это такое, поэтому, как только мы нажали на кнопку запуска, и всё закрутилось, это было замечательно. С тех пор мы не жалеем ни о чём».

Между тем, рокеры, имеющие мультиплатиновые продажи и премию «Грэмми», только что завершили тур по США, который последовал за успешными гастролями в Латинской Америке (Перу, Чили, Аргентина, Бразилия и Мексика) и Европе (Швеция, Италия, Франция, Германия и другие страны) и собрал отличные отзывы. Далее MEGADETH отправятся в студию, чтобы записать новую музыку, и ожидайте объявления дополнительных дат на 2025 год.

Как вы узнали, что сайт понравится фанатам, не имея образца?

Dave: «Знаете, у нас не было модели для этого, поэтому единственным способом, с помощью которого я знал, что это будет привлекательно для фанатов, был мой опыт в качестве торговца кассетами в самом начале карьеры. Когда я был в своей первой группе PANIC, а затем перешел в METALLICA, мы обменивались кассетами с людьми по всему миру, и люди писали письма, если вы можете в это поверить - боже, какая же медленная была почта в те времена, — но у нас также были очень крутые журналы, которые сообщали нам о происходящем. Интернет сократил время получения ответа от одного из ваших друзей с нескольких недель до пары секунд. При создании веб-сайта мы не особо разбирались в его устройстве, потому что, когда вы думаете об обычном чертеже и говорите, что есть комната здесь и комната там, вы думаете о двухмерном чертеже и обзоре, глядя вниз на план этажа. Так что для меня, думающего о том, что такое все эти разные чат-комнаты, это было, не знаю, возможно, неправильное название. Я не мог понять, как устроен этот интернет, этот сайт и этот чат, но я понял, что это неважно, это были просто новые значения для слов. Когда мы перешли к другим материалам, таким как фотографии и mp3, а затем перешли к более продвинутым возможностям - чату и так далее, - это было нечто, что просто взорвало всем мозг».

Есть забавная история о разговоре с Gene Simmons. Можете пересказать ее?

Dave: «Когда Megadeth, Arizona был запущен, многие люди посетили его просто потому что они не могли понять, как и я, что это за комнаты в интернете, чат и так далее. Так что это было действительно захватывающе — один за другим вы слышали отзывы от людей, которые заметили наш сайт, и я был потрясен, когда услышал отклик от одного из моих любимых музыкантов и рок-звезд, Gene'a Simmons'a. Легенда гласит, что он сказал: «Я хочу такой же сайт, как у Mustaine», и вы можете себе представить, как я был взволнован, услышав такое. Я попрросил его менеджера, Doc McGhee, и мне прислали видео, на котором Gene повторяет свои слова. Так что снимаю шляпу перед тобой, Gene. Люблю вас, ребята!»

Медиа и интернет сильно изменились с момента запуска сайта. Что/как вы, как группа, продолжаете делать, чтобы привлечь свою аудиторию?

Dave: «Когда мы только начинали, мы были вынуждены писать нашим фанатам, будь то печатание писем на машинке, если вы можете в это поверить, или отправка писем от руки, и я часто так делал, более того, на днях я получил от одного из своих друзей фотокопию письма, которое я им отправил когда-то давно, и это вызвало ностальгию и было очень круто. Но вы пытаетесь вести бизнес, а когда вы хотите быть группой, известной по всему миру, это отстой. Когда мы начали играть, многие группы, которые мы знали в городе, не смотрели на вещи так, будто они собираются стать известными на международном уровне. Они просто беспокоились о том, чтобы быть популярными в своем родном городе, а мне это и в голову не приходило, я хотел быть самой популярной группой в мире, поэтому мы писали, писали, писали. Мы обменивались кассетами с людьми по всему миру. Время от времени я брал трубку и звонил по межгороду, и мне приходилось переживать шок, когда я потом видел счет за телефон. Но как только сайт Megadeth, Arizona заработал, это было здорово. Мы смогли нажать на кнопку запуска этого сайта и зайти в Megadiner, и, как я уже говорил, все, кто был членом Megadiner в самом начале, определенно айтишники. У них огромный авторитет на улице. Теперь, с чатами и прочим, что происходило с запуском Megadiner, у людей повсюду есть чаты. На днях мы как раз сидели в чате и получали техподдержку. Нужно помнить, что чат — это чат. Было очень здорово иметь возможность разрабатывать все эти вещи вместе с фанатами, с которыми мы подружились. Megadeth.com родился из Megadeth, Аризона, и это привело к очень долгим дружеским отношениям. Я с нетерпением жду сегодняшней вечеринки».

Будете ли вы что-то делать на нынешнем сайте в честь юбилея? Стоит ли фанатам искать какие-нибудь «пасхальные яйца»?

Dave: «В честь 30-летия альбома «Youthanasia» и Megadeth, Arizona, я участвовал в чате на сервере MEGADETH в Discord. Фанаты могли задавать вопросы и общаться со мной напрямую, в режиме реального времени, как в те времена. Перед началом чата все посмотрели трансляцию нашего старого документального фильма «Evolver», что было здорово. Мы также добавляем кое-что особенное на Megadeth.com, чтобы отдать дань уважения Megadeth, Arizona и некоторым из чат-комнат прошлого, таким как Megadiner, Vic's Cactus Hut и Digital Drive in, если вы еще не видели их. Там будет несколько пасхальных яиц, которые можно найти, если хорошенько поискать на странице».

Запуск сайта был приурочен к выходу «Youthanasia», а это значит, что альбом также отмечает юбилей. Альбом был записан в Аризоне. Чем процесс записи отличался от работы в студии в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или другом крупном городе?

Dave: «Youthanasia» был записан в Аризоне, но это могла быть и Луна, мне всё равно. Мы построили различные звуковые корпуса для каждого артиста, а также оборудовали помещение для Max Norman, в котором он мог работать, и нам пришлось купить огромный пульт и перевезти его в Аризону. Это было круто, если вы посещали уроки труда в школе или что-то в этом роде, но строить студию, в которой вы должны записывать альбом... Не знаю. Мне это нравилось, но это было лишним».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 ноя 2024
olly71
Зато на сайт Megadeth.com юзер под ником Megadave перестал заходит очень давно . Эх были времена раньше каждую среду или четверг пару часов общался с фэнами лично.
12 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
olly71, это точно он был, а не кто-то от его имени?
12 ноя 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, он точно . там и по манере общения было видно и сам он не раз подтверждал что это он так как сам любит посидеть в чате вечерком.

просмотров: 297

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом