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30 лет первому сайту MEGADETH



В октябре 1994 года MEGADETH и их лейбл рискнули с новым начинанием. В честь выхода альбома "Youthanasia" первопроходцы основали сайт Megadeth, Arizona. Это был первый в истории веб-сайт группы в Интернете.



Сайт, как отметил Billboard (31 октября 2024 года) в статье, посвящённой его годовщине, был «основан на расположении новой студии группы в Фениксе» и «стал концепцией первого в истории веб-сайта артистов». Помимо чата, названного Megadiner, на сайте были представлены хранилище произведений искусства и цифровых открыток, магазин сувениров и Vic's Cactus Hut, газета Horrorscopes, а также ссылки на видео и онлайн-радиотреки.



Основатель MEGADETH Dave Mustaine рассказал:



«Когда интернет вошёл в нашу жизнь, мы, как и все остальные, не понимали его. Но у нас была величайшая возможность, потому что именно мы были выбраны в качестве подопытного кролика. Когда люди из Capitol показали нам, что это такое, основной макет и некоторые иллюстрации, все изображения были классными. Женщина, которая делала картинки, нарисовала кучу отличных изображений и сделала их действительно крутыми, как наклейки для туристов и тому подобное, так что я подумал, что это было действительно здорово и захватывающе. Опять же, если бы мы знали, что это такое, но никто не знал, что это такое, поэтому, как только мы нажали на кнопку запуска, и всё закрутилось, это было замечательно. С тех пор мы не жалеем ни о чём».



Между тем, рокеры, имеющие мультиплатиновые продажи и премию «Грэмми», только что завершили тур по США, который последовал за успешными гастролями в Латинской Америке (Перу, Чили, Аргентина, Бразилия и Мексика) и Европе (Швеция, Италия, Франция, Германия и другие страны) и собрал отличные отзывы. Далее MEGADETH отправятся в студию, чтобы записать новую музыку, и ожидайте объявления дополнительных дат на 2025 год.



Как вы узнали, что сайт понравится фанатам, не имея образца?



Dave: «Знаете, у нас не было модели для этого, поэтому единственным способом, с помощью которого я знал, что это будет привлекательно для фанатов, был мой опыт в качестве торговца кассетами в самом начале карьеры. Когда я был в своей первой группе PANIC, а затем перешел в METALLICA, мы обменивались кассетами с людьми по всему миру, и люди писали письма, если вы можете в это поверить - боже, какая же медленная была почта в те времена, — но у нас также были очень крутые журналы, которые сообщали нам о происходящем. Интернет сократил время получения ответа от одного из ваших друзей с нескольких недель до пары секунд. При создании веб-сайта мы не особо разбирались в его устройстве, потому что, когда вы думаете об обычном чертеже и говорите, что есть комната здесь и комната там, вы думаете о двухмерном чертеже и обзоре, глядя вниз на план этажа. Так что для меня, думающего о том, что такое все эти разные чат-комнаты, это было, не знаю, возможно, неправильное название. Я не мог понять, как устроен этот интернет, этот сайт и этот чат, но я понял, что это неважно, это были просто новые значения для слов. Когда мы перешли к другим материалам, таким как фотографии и mp3, а затем перешли к более продвинутым возможностям - чату и так далее, - это было нечто, что просто взорвало всем мозг».



Есть забавная история о разговоре с Gene Simmons. Можете пересказать ее?



Dave: «Когда Megadeth, Arizona был запущен, многие люди посетили его просто потому что они не могли понять, как и я, что это за комнаты в интернете, чат и так далее. Так что это было действительно захватывающе — один за другим вы слышали отзывы от людей, которые заметили наш сайт, и я был потрясен, когда услышал отклик от одного из моих любимых музыкантов и рок-звезд, Gene'a Simmons'a. Легенда гласит, что он сказал: «Я хочу такой же сайт, как у Mustaine», и вы можете себе представить, как я был взволнован, услышав такое. Я попрросил его менеджера, Doc McGhee, и мне прислали видео, на котором Gene повторяет свои слова. Так что снимаю шляпу перед тобой, Gene. Люблю вас, ребята!»



Медиа и интернет сильно изменились с момента запуска сайта. Что/как вы, как группа, продолжаете делать, чтобы привлечь свою аудиторию?



Dave: «Когда мы только начинали, мы были вынуждены писать нашим фанатам, будь то печатание писем на машинке, если вы можете в это поверить, или отправка писем от руки, и я часто так делал, более того, на днях я получил от одного из своих друзей фотокопию письма, которое я им отправил когда-то давно, и это вызвало ностальгию и было очень круто. Но вы пытаетесь вести бизнес, а когда вы хотите быть группой, известной по всему миру, это отстой. Когда мы начали играть, многие группы, которые мы знали в городе, не смотрели на вещи так, будто они собираются стать известными на международном уровне. Они просто беспокоились о том, чтобы быть популярными в своем родном городе, а мне это и в голову не приходило, я хотел быть самой популярной группой в мире, поэтому мы писали, писали, писали. Мы обменивались кассетами с людьми по всему миру. Время от времени я брал трубку и звонил по межгороду, и мне приходилось переживать шок, когда я потом видел счет за телефон. Но как только сайт Megadeth, Arizona заработал, это было здорово. Мы смогли нажать на кнопку запуска этого сайта и зайти в Megadiner, и, как я уже говорил, все, кто был членом Megadiner в самом начале, определенно айтишники. У них огромный авторитет на улице. Теперь, с чатами и прочим, что происходило с запуском Megadiner, у людей повсюду есть чаты. На днях мы как раз сидели в чате и получали техподдержку. Нужно помнить, что чат — это чат. Было очень здорово иметь возможность разрабатывать все эти вещи вместе с фанатами, с которыми мы подружились. Megadeth.com родился из Megadeth, Аризона, и это привело к очень долгим дружеским отношениям. Я с нетерпением жду сегодняшней вечеринки».



Будете ли вы что-то делать на нынешнем сайте в честь юбилея? Стоит ли фанатам искать какие-нибудь «пасхальные яйца»?



Dave: «В честь 30-летия альбома «Youthanasia» и Megadeth, Arizona, я участвовал в чате на сервере MEGADETH в Discord. Фанаты могли задавать вопросы и общаться со мной напрямую, в режиме реального времени, как в те времена. Перед началом чата все посмотрели трансляцию нашего старого документального фильма «Evolver», что было здорово. Мы также добавляем кое-что особенное на Megadeth.com, чтобы отдать дань уважения Megadeth, Arizona и некоторым из чат-комнат прошлого, таким как Megadiner, Vic's Cactus Hut и Digital Drive in, если вы еще не видели их. Там будет несколько пасхальных яиц, которые можно найти, если хорошенько поискать на странице».



Запуск сайта был приурочен к выходу «Youthanasia», а это значит, что альбом также отмечает юбилей. Альбом был записан в Аризоне. Чем процесс записи отличался от работы в студии в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или другом крупном городе?



Dave: «Youthanasia» был записан в Аризоне, но это могла быть и Луна, мне всё равно. Мы построили различные звуковые корпуса для каждого артиста, а также оборудовали помещение для Max Norman, в котором он мог работать, и нам пришлось купить огромный пульт и перевезти его в Аризону. Это было круто, если вы посещали уроки труда в школе или что-то в этом роде, но строить студию, в которой вы должны записывать альбом... Не знаю. Мне это нравилось, но это было лишним».







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