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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 58
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Megadeth

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1 сен 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH любит йогу

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21 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

20 авг 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Планируем в 2025 альбом»

16 авг 2024 : 		 MEGADETH о туре

14 авг 2024 : 		 За кулисами MEGADETH

13 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»

12 авг 2024 : 		 MEGADETH сыграли Liar

11 авг 2024 : 		 По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?

6 авг 2024 : 		 Уши от MEGADETH

4 авг 2024 : 		 MEGADETH открыли тур

21 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего

13 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»

9 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»

4 июл 2024 : 		 MEGADETH в Испании

3 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»

30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии

28 июн 2024 : 		 Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»

27 июн 2024 : 		 MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'

26 июн 2024 : 		 MEGADETH активно работают над новой музыкой

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

24 июн 2024 : 		 Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»

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Барабанщик MEGADETH любит йогу



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DIRK VERBEUREN в интервью Paltrocast With Darren Paltrowitz ответил на вопрос, есть ли у него какие-нибудь « обычные упражнения, растяжки и оздоровительные процедуры», которые он должен делать, чтобы подготовиться к туру»:

«В эти дни — да. Я много занимаюсь растяжкой и йогой, и не каждый день, но почти каждый день я занимаюсь фитнесом, тренировками. В основном это делается для того, чтобы быть в форме к шоу и чтобы я мог выложиться по полной, не навредив себе и не слишком вымотавшись. При этом начало тура всегда будет немного жестоким, потому что первая неделя всегда нужна для того, чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к тому, чтобы снова играть весь концерт, привыкнуть играть 90 минут практически непрерывного металла на сто процентов. Так что всегда приходится немного приспосабливаться, но как только вы оказываетесь в струе, со временем становится легче. Например, сейчас, когда прошло уже три недели, мое тело уже привыкло к нагрузкам, так что теперь нужно просто продолжать в том же духе. Но, конечно, когда я был моложе, я, как и все в туре, отрывался, пил. Сейчас я не пью уже почти 20 лет. Я живу в чистоте, просто потому что так я чувствую себя лучше — мое тело чувствует себя лучше, мой разум чувствует себя лучше. Я могу быть настоящим каждый день и просто выкладываться на каждом шоу по максимуму».




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