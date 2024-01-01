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Барабанщик MEGADETH любит йогу



DIRK VERBEUREN в интервью Paltrocast With Darren Paltrowitz ответил на вопрос, есть ли у него какие-нибудь « обычные упражнения, растяжки и оздоровительные процедуры», которые он должен делать, чтобы подготовиться к туру»:



«В эти дни — да. Я много занимаюсь растяжкой и йогой, и не каждый день, но почти каждый день я занимаюсь фитнесом, тренировками. В основном это делается для того, чтобы быть в форме к шоу и чтобы я мог выложиться по полной, не навредив себе и не слишком вымотавшись. При этом начало тура всегда будет немного жестоким, потому что первая неделя всегда нужна для того, чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к тому, чтобы снова играть весь концерт, привыкнуть играть 90 минут практически непрерывного металла на сто процентов. Так что всегда приходится немного приспосабливаться, но как только вы оказываетесь в струе, со временем становится легче. Например, сейчас, когда прошло уже три недели, мое тело уже привыкло к нагрузкам, так что теперь нужно просто продолжать в том же духе. Но, конечно, когда я был моложе, я, как и все в туре, отрывался, пил. Сейчас я не пью уже почти 20 лет. Я живу в чистоте, просто потому что так я чувствую себя лучше — мое тело чувствует себя лучше, мой разум чувствует себя лучше. Я могу быть настоящим каждый день и просто выкладываться на каждом шоу по максимуму».







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