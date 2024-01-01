13 июл 2024



Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»



DIRK VERBEUREN в недавней беседе прокомментировал очередные перестановки в стане MEGADETH:



«Это жизнь. Всякое случается. Трудно быть в группе, особенно в течение определённого времени. Как и с любой другой работой. Часто говорят, что участвовать в группе — это как брак. И иногда что-то идёт не так. В жизни людей случаются разное. Например, у Kiko были семейные обстоятельства, которые требовали, чтобы он был рядом со своей семьёй. Мы много гастролируем, и ему стало очень трудно получать удовольствие и присутствовать на гастролях из-за того, что происходило дома. Так что, думаю, мы все считаем, что он принял правильное решение, потому что семья, конечно, на первом месте, его дети на первом месте. Но так уж сложилось. И к счастью, мы нашли Teemu, который просто невероятный гитарист. Kiko порекомендовал его, и Teemu появился к концу пребывания Kiko в группе. Teemu пришёл и присоединился к нам, посмотрел шоу, обсудил все детали и прочее. И когда мы наконец начали играть с ним, он уже был хорошо знаком с тем, как мы работаем. Он был великолепен. Он потрясающий гитарист, с ним приятно вместе работать. Так что всё было очень здорово. И то же самое с James'ом. James, конечно, был в MEGADETH за много лет до этого, с 2006 по 2010 годы, так что когда James вернулся, это тоже было очень естественно. И он эксперт — он занимается этим уже много лет, играя с разными людьми. Он тоже замечательный человек. Я очень люблю James'а».







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