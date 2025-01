24 янв 2025



ALEX SKOLNICK был готов сыграть с MEGADETH в 2016



ALEX SKOLNICK в недавнем интервью для Eonmusic рассказал, что мог оказаться на какое-то время в MEGADETH:



«Я слышал слухи много-много лет назад, что они заинтересованы [во мне]. Если бы я позвонил тайно, связался с менеджментом или ещё с кем-то и сказал бы: "Я хочу попробовать", то, наверное, это могло бы произойти, но это было до Marty, в то время TESTAMENT только набирали обороты. Тогда мы в TESTAMENT нашли свою точку опоры и создали своё звучание с такими альбомами, как "The New Order" и "Practice What You Preach", которые сейчас являются основополагающими, и я подумал: "Ладно, я в деле". На тот момент в MEGADETH уже было три гитариста, и было так много участников, так что было ясно: "Если попадаешь в MEGADETH, ты не знаешь, как долго это продлится"».



Alex также рассказал, что менее десяти лет назад ему предлагали поиграть в MEGADETH, в качестве замены для Kiko, чья жена в то время была беременна:



«Была пара концертов, совсем недавно, в эпоху Kiko, и я был в резерве, чтобы подменить его. Его жена рожала, и они не знали точно, когда это произойдёт, и была вероятность того, что это повлияет на какое-то выступление. Так что я был в режиме ожидания. Я выучил песни. Я был готов, но, как оказалось, ему не пришлось пропускать ни одного концерта. Я всегда дружил с MEGADETH, я безумно уважаю эту группу, но в ней мне нравится моя роль... случайного возможного дублёра, но не более того».







