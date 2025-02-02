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*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 53
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Megadeth

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MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»



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MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью вновь объяснил, почему он решил рассказать о своей работе в группе в автобиографии «Dreaming Japanese», которая вышла 3 декабря 2024 года на Permuted Press, после того, как большую часть последних двух десятилетий посвятил сольной карьере:

«Я слетел с катушек [ближе к концу карьеры в MEGADETH], и я никогда не говорил об этом, потому что как только я ушёл из MEGADETH, я полностью перестал давать интервью о MEGADETH и вносил в любой контракт, связанный с концертной деятельностью или чем-то ещё, пункт: "Нельзя упоминать MEGADETH ни на афише, ни в рекламе, ни в заголовке, ни в чём". И я придерживался этого правила на протяжении 23 лет. Но в автобиографии это большая часть моей истории, так что теперь пришло время рассказать о том, что действительно произошло, в деталях, честно и с уважением к тому периоду времени и к людям в группе и к людям, окружающим группу, рассказать о наших менеджерах, о нашей команде и, конечно же, об участниках группы и моих отношениях с ними.

Это выставит меня не в лучшем свете, я заявляю это прямо сейчас, и вы прочтёте это в моей книге. Я ушёл из группы не очень красиво, и я — не хочу говорить «кинул группу», — но это был не очень достойный поступок. Конечно, у меня не было выбора, и вы поймёте, почему я это сделал, но я очень сожалею о том, как я покинул группу и в какой ситуации я их оставил, и вы можете увидеть в книге, почему всё получилось именно так. Я не оправдываю свой поступок, но по-другому и быть не могло. Всякое случается, поэтому вот так произошло. Так что теперь вы наконец-то узнаете об этом, так сказать, из первых уст.

Я думаю, это интересно. Это определённо меня не радует. Но, конечно, я очень рад, что ушёл из группы и смог сделать то, что намного превзошло моё время в группе, а группа выпустила замечательную музыку в моё отсутствие, так что, думаю, все в выигрыше. Но в тот период времени всем было плохо, и я думаю, что этот момент в книге будет интересен. Люди, по крайней мере, узнают конец истории, они поймут, что произошло».

На вопрос о том, дали ли два концерта, которые он отыграл с MEGADETH в 2023 году — сначала в Будокане в Токио, Япония, в феврале того же года, а затем на фестивале Wacken Open Air в Вакене, Германия, в августе — ощущение, что он закончил свою историю с группой, Marty ответил следующее:

«Да. Особенно шоу в Будокане в Японии, у меня словно упал груз с плеч... Я ушёл из группы, всё закончилось, и мы все продолжили заниматься своими делами и добиваться больших успехов, но когда ты в группе, особенно в MEGADETH на том уровне, на котором мы были, есть связь, которая в некотором смысле глубже, чем семья, и мы все понимали, особенно я и Dave, что желание сыграть вместе в MEGADETH в Будокане — это как одна из тех маленьких детских мечт. Это много значило для нас в то время, и хотя мы пошли разными путями, это было одним из тех незавершённых дел. А за это время я несколько раз играл в Будокане в других проектах в Японии, сам по себе и ещё много где, но не с MEGADETH. И впервые в моей жизни и в жизни Dave'a у нас была попытка сделать это, но тогда ничего не вышло. И поэтому первые шесть-семь раз, когда я играл в Будокане, я играл не с MEGADETH. Так что когда нам обоим выпал шанс сыграть вместе, это был большой праздник. Попасть туда — большое событие, а они попали туда без меня. Я гордился тем, что они это сделали, и для меня было честью, что меня попросили сыграть с ними. Это было чествование того, что я сделал, а также празднование успеха MEGADETH без меня. Так что я был их самым большим сторонником и был рад находиться там. И это было своего рода любовное письмо фанатам и праздник для нас. Это было завершение истории. В книге много личных подробностей, но это была развязка, это точно».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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2 фев 2025
R
Rutger
Как можно подробно описывать события, происходившие более 20и лет назад? Если только он не вел дневники. Процентов 70 насосано из пальца в подобных мемуарах, сочинено проф. литературными неграми.
Like!1
2 фев 2025
N
Nepalcev
Rutger, если есть о чем вспомнить, можно вспомнить. Тем более, Марти трезв с 17 лет, недавно говорил как раз об этом.
2 фев 2025
Damien
Rutger, не знаю, почему я это вспомнил (наверное. какие-то смысловые параллели с "литературными неграми" встрепенули), но я в свое время читал в американской прессе, что, мол, Марка Твена с его "вредными, антиамериканскими россказнями" про "поганцев" Тома Сойера и Гекльберри Финна нужно выгнать не то что из американской школьной программы по литературе, а и вовсе из Литературы США; да и вообще, мол, не очень понятно, кто всю эту вредоносную брехню написал "на самом деле".

Не на шутку перепугавшись, я, выдержав паузу, где-то через полгода позвонил в Сан-Франциско моей давней знакомой Джессике и с неподдельном тревогой в голосе спросил:

- Ну, что там, Джесс, Марка Твена у вас еще не запретили в школах изучать?
- Дьима, ты затронуль ошень, ошень больной вопрос, но, насколько я поньимаю, наше коммьюнити сказьало им твою изльюбленную, не совьсем пристьойную фразу...
- Ладно, Джесс, не томи душу: какую еще фразу?
- Ну, чтьо-то вроде "Fuck off! Keep your hands off our Mark Twain!"
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2 фев 2025
Baphomet'sGuitar
Где приобрести сие творение?
2 фев 2025
olly71
Пришёл в Мегу нищим и из кожи лез только что бы его туда взяли ровно через 10 лет ушёл сам из Меги миллионером и запрещал о ней спрашивать. Как то не благодарненько.
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2 фев 2025
WahrandPhain
olly71, это муз. бизнес а не творчество, туда бабки идут заработать, а не брататься и сентиментальничать
2 фев 2025
N
Nepalcev
olly71, да не в этом дело, не хотел спекулировать на теме ex-, вот и всё. Видимо, ему было чем заняться и без этого.

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