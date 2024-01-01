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Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»



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TEEMU MÄNTYSAARI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие ощущения он испытывает, исполняя материал бывших членов MEGADETH:

«Конечно, в партиях каждого гитариста есть свои сложности. Но хорошо то, что я был фанатом группы и в какой-то мере уже знаком с предыдущими гитаристами и их стилями в прошлом. Я довольно много изучал стиль Marty и даже стиль Kiko до того, как пришёл в группу. Должен сказать, что я не так много изучал творчество Chris'a Poland'a, но я знал, в каком стиле он играет, и мне было очень интересно узнать, что он использовал некоторые блюзовые и фьюжн-фишки, которые я также изучал раньше. Так что это было действительно интересно и приятно — играть не в одном стиле, который нужно освоить и играть хорошо, но и изучить стили разных гитаристов — ритм Dave'a, конечно, а затем всех соло-гитаристов, которые были в группе. Я стараюсь уважать всех, не обязательно пытаться на 100 процентов копировать каждого из них... Я с уважением отношусь к этим песням, и если говорить обо мне как о фанате, если я иду на концерт группы, которая мне нравится, я хочу услышать соло в том виде, в котором они записаны на пластинке, потому что я такими их знаю. Конечно, это зависит от стиля музыки, но я думаю, что играю в этом стиле музыки так, как надо. Я стараюсь играть эти песни максимально приближенно к оригиналу, со своими собственными небольшими нюансами».

На вопрос о том, партии каких бывших гитаристов MEGADETH сложнее выучить и сыграть, возможно, потому, что они больше выходят за рамки его собственного стиля, он ответил:

«Я бы сказал, что, наверное, партии Jeff'a и Chris'a. У Poland'a совершенно особый стиль с его особым интонированием, особым вибрато и использованием whammy-bar. Так что это, вероятно, больше выходит за рамки моей зоны комфорта, но было очень приятно научиться некоторым из этих вещей».

Он также рассказал о встрече с Marty на прошлогоднем фестивале Wacken Open Air в Германии и о том, как на него повлияла игра Friedman'a:

«Как Marty упоминал в интервью [которое он дал Chaoszine в начале этого года], мы встретились на Wacken буквально на пару минут. Это был первый раз, когда я встретился со всеми ребятами из MEGADETH, это произошло на Wacken в прошлом году. И тогда он тоже был там. Мы немного поболтали. И, конечно, я увидел, как ребята джемуют за кулисами, и это было очень круто. А ещё я видел шоу, я был сбоку от сцены, снимал всё на камеру и пытался записать как можно больше материала для изучения. Но да, стиль Marty — это особенный, экзотический стиль. Я думаю, что у него джазовый подход, но не совсем джазовые фишки... Но мне нравится его стиль, начиная с CACOPHONY и его сольных альбомов, а затем и всего творчества MEGADETH. Так что я давно слежу за ним и стараюсь время от времени играть что-нибудь из его вещей».




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