Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 146
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 58
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 20
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 16
*KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!» 15
*ALICE IN CHAINS мошенники? 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 146
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 58
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 20
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



24 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH

20 дек 2024 : 		 Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells"

1 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE начал работу над новым MEGADETH

18 ноя 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Мы планируем новую пластинку»

15 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но есть нюанс

13 ноя 2024 : 		 JAMES LOMENZO о появлении в MEGADETH

12 ноя 2024 : 		 30 лет первому сайту MEGADETH

8 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Если бы молодой Dave поговорил со старым Dave'ом, то сказал бы: "Ты совсем охренел, Mustaine"»

29 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

27 окт 2024 : 		 AL PITRELLI о времени в MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку

25 окт 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»

23 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

14 окт 2024 : 		 MEGADETH на Graspop

22 сен 2024 : 		 У гитариста MEGADETH много риффов и идей

19 сен 2024 : 		 Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS

10 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»

6 сен 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

6 сен 2024 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH

1 сен 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH любит йогу

31 авг 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»

27 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»

26 авг 2024 : 		 MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"

22 авг 2024 : 		 Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

21 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH



zoom
DAVE MUSTAINE в недавнем чате рассказал о том, как идет работа над новым материалом MEGADETH:

«Прямо сейчас я нахожусь в студии и работаю со звукоинженером Chris Rakestraw. . А все остальные разъехались. Teemu [Mäntysaari, MEGADETH guitarist] в Швейцарию, James [LoMenzo, MEGADETH bassist] и Dirk [Verbeuren, MEGADETH drummer] в Лос-Анджелесе. Так что мы с Chris'ом остались вдвоём. Завтра он уезжает в отпуск, и сегодня я работаю до последней секунды, чтобы успеть сделать как можно больше до его отъезда, потому что мы не начнём работу до его возвращения где-то в районе Нового года. И тогда останется всего пара недель, чтобы все собрались в студии. И я очень рад этому. И вы будете в восторге».

Dave описал свои чувства от возвращения в студию:

«Это расстраивает, потому что я хочу быть продвинуться дальше, чем сейчас. Но это вполне нормально. Когда сочиняешь новую музыку, всегда нужно начинать с первого шага. И именно этим я занимался всю свою карьеру. Поэтому, прежде чем мы начали работу, я заставил всех четверых участников прослушать весь каталог — каждую песню, все 205 песен — и хотел убедиться, что они знают аккордовые пассажи, тексты, чтобы они услышали темп, вступления, паузы и всё остальное, чтобы им было легче сочинить песню и внести свой вклад. И это было действительно здорово, потому что Teemu вносит свой вклад, Dirk вносит свой вклад, как и в прошлый раз, James вносил свой вклад в своё время, и у него ещё кое-что будет на этом альбоме.

Это было забавно, потому что иногда я думаю: "Ах, я и не знал, что этот рифф настолько хорош", а потом я возвращаюсь, слушаю его на другой день и говорю: "Да, он крут". — "Ты же уже слушал его, и он тебе не понравился". — "Что?" И всё в таком духе. Так что мы перебирали кучу риффов снова и снова, снова и снова, и пока что у нас есть несколько отличных идей, над которыми мы работаем».

рџ’ЂSet Your Remindersрџ’Ђhttps://t.co/YJvFu1KbCw#Megadeth#MegadethDigital






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 дек 2024
resurgamresponses
технологии выживания
24 дек 2024
Klawd Air
Круто что новый альбом готовится. Мега никогда не разочаровывала.
Like!2  Dislike!1
24 дек 2024
olly71
Klawd Air, серьёзно ? никогда никогда ?

просмотров: 266

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом