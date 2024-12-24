сегодня



DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH



DAVE MUSTAINE в недавнем чате рассказал о том, как идет работа над новым материалом MEGADETH:



«Прямо сейчас я нахожусь в студии и работаю со звукоинженером Chris Rakestraw. . А все остальные разъехались. Teemu [Mäntysaari, MEGADETH guitarist] в Швейцарию, James [LoMenzo, MEGADETH bassist] и Dirk [Verbeuren, MEGADETH drummer] в Лос-Анджелесе. Так что мы с Chris'ом остались вдвоём. Завтра он уезжает в отпуск, и сегодня я работаю до последней секунды, чтобы успеть сделать как можно больше до его отъезда, потому что мы не начнём работу до его возвращения где-то в районе Нового года. И тогда останется всего пара недель, чтобы все собрались в студии. И я очень рад этому. И вы будете в восторге».



Dave описал свои чувства от возвращения в студию:



«Это расстраивает, потому что я хочу быть продвинуться дальше, чем сейчас. Но это вполне нормально. Когда сочиняешь новую музыку, всегда нужно начинать с первого шага. И именно этим я занимался всю свою карьеру. Поэтому, прежде чем мы начали работу, я заставил всех четверых участников прослушать весь каталог — каждую песню, все 205 песен — и хотел убедиться, что они знают аккордовые пассажи, тексты, чтобы они услышали темп, вступления, паузы и всё остальное, чтобы им было легче сочинить песню и внести свой вклад. И это было действительно здорово, потому что Teemu вносит свой вклад, Dirk вносит свой вклад, как и в прошлый раз, James вносил свой вклад в своё время, и у него ещё кое-что будет на этом альбоме.



Это было забавно, потому что иногда я думаю: "Ах, я и не знал, что этот рифф настолько хорош", а потом я возвращаюсь, слушаю его на другой день и говорю: "Да, он крут". — "Ты же уже слушал его, и он тебе не понравился". — "Что?" И всё в таком духе. Так что мы перебирали кучу риффов снова и снова, снова и снова, и пока что у нас есть несколько отличных идей, над которыми мы работаем».









#Megadeth #MegadethDigital рџ’ЂSet Your Remindersрџ’Ђ https://t.co/YJvFu1KbCw





+0 -0



( 3 ) просмотров: 266

