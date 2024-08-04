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MEGADETH открыли тур



MEGADETH выступлением второго августа в Walmart AMP, Rogers, Arkansas открыли тур "Destroy All Enemies", в котором также принимают участие MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS:



01. The Sick, The Dying… And The Dead!

02. Hangar 18

03. Dread And The Fugitive Mind

04. Sweating Bullets

05. Angry Again

06. She-Wolf

07. Skin O' My Teeth

08. Dystopia

09. Trust

10. A Tout Le Monde

11. Tornado Of Souls

12. We'll Be Back

13. Symphony Of Destruction

14. Peace Sells



Encore:



15. Holy Wars... The Punishment Due







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