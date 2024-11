сегодня



Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но есть нюанс



Согласно сообщению Billboard, Dave Mustaine согласился выплатить бывшему менеджеру 1,4 миллиона долларов и прекратить судебное разбирательство в связи с обвинениями в том, что группа осталась должна комиссионные после «бесцеремонного» увольнения.



Адвокат Бреннана в заявлении сказал:



«В прошлом Dave Mustaine, известный своей склонностью увольнять помощников, расторг контракт с Five B Artist Management после того, как в течение 9 лет они воскрешали его неудавшуюся карьеру. Игнорируя успех, которого Five B помогли достигнуть Dave'y, включая кампанию по завоеванию его первой "Грэмми", выпуск двух хитовых альбомов и расширение гастролей с небольших клубов до арен и амфитеатров, Dave просто отказался выплачивать причитающиеся комиссионные и вынудил 5B подать судебный иск».



До сих пор не урегулирован встречный иск, поданный Mustaine'ом против Бреннана в прошлом году, в котором фронтмен MEGADETH обвинил своего бывшего менеджера в «постоянных и неоднократных провалах в управлении на протяжении их профессиональных отношений с Mustaine'ом и MEGADETH». Эти неудачи — результат конфликта интересов, халатности, нарушения доверительных обязательств со стороны [Бреннана и Five B] — помимо денежного ущерба, нанесли серьезный удар по репутации MEGADETH и даже физическому здоровью David'a Mustaine'a. Отнюдь не «успешные девятилетние отношения», которые помогли вернуть MEGADETH известность и успех, как утверждают [Бреннан и Five B], руководство [Бреннана и Five B] было невнимательным и небрежным, страдая от промахов и ошибок, которые были в лучшем случае дилетантскими и непрофессиональными, а в худшем - опасными и вредными. Эта бесхозяйственность пронизывала все аспекты представительства [Бреннана и Five B]; спустя месяцы после увольнения Бреннана за его промахи в управлении, [«Mustaine» и MEGADETH] все еще обнаруживают и пытаются разрешить проблемы, созданные Бреннаном и 5B».



Приведя в пример то, как «здоровье Mustaine и команды MEGADETH было поставлено под угрозу и даже нанесен вред из-за плохого управления Бреннана и 5B», адвокат Mustaine написал в встречном иске:



«В 2023 году MEGADETH должны были выступить в Австралии на Knotfest, музыкальном фестивале, SLIPKNOT, менеджером которой был Бреннан. Перед выступлением MEGADETH Бреннан был уведомлен о том, что на сцене не хватает 21 фута сценического пространства между передним краем барабанной стойки и микрофоном Mustaine — расстояние, необходимое для того, чтобы он мог безопасно выступать, не повреждая свой слух. Вместо этого на сцене австралийского фестиваля Knotfest между передним краем барабанной стойки и микрофоном было всего около двенадцати футов — на девять футов меньше, чем требовалось для безопасного выступления. Бреннан уже знал о необходимости такого пространства на сцене, поскольку оно было указано в райдере группы.



Пытаясь решить эту проблему и обеспечить безопасное выступление, [Mustaine и MEGADETH] попросили Бреннана перенести постановку SLIPKNOT назад, чтобы освободить больше места на сцене. Бреннан отказался.



После двух вечеров выступления в условиях ограниченного и небезопасного сценического пространства у Mustaine был поврежден слух, и ему потребовалась медицинская помощь австралийских врачей скорой помощи. Эта травма нанесла значительный ущерб слуху Mustaine; он продолжает страдать от ухудшения слуха и находится в процессе поиска дальнейшего лечения».



Согласно жалобе Mustaine'a, Бреннан и Five B «также не добились доходов, которые причитались Mustaine'y». В 2017 году Mustaine сообщил [Бреннану и Five B], что он намерен реализовать свой интерес к авторским отчислениям и роялти за песни, которые он написал или совместно написал как участник METALLICA, и за которые ему причитались роялти. [Five B] участвовали в обсуждениях с Mustaine относительно этих прав и авторских отчислений и знали, что они несут ответственность за решение этого вопроса, чтобы убедиться, что Mustaine был должным образом отмечен и получил компенсацию за свою работу, но они не сделали этого. После обсуждения этой темы в 2017 году они так и не получили никаких обновлений по этому вопросу. Вместо этого, по информации и убеждению, [Five B] просто бездействовали. Своим бездействием [Five B] не смогли должным образом преследовать и защищать интересы [Mustaine]».







