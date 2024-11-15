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Megadeth

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Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но есть нюанс



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Согласно сообщению Billboard, Dave Mustaine согласился выплатить бывшему менеджеру 1,4 миллиона долларов и прекратить судебное разбирательство в связи с обвинениями в том, что группа осталась должна комиссионные после «бесцеремонного» увольнения.

Адвокат Бреннана в заявлении сказал:

«В прошлом Dave Mustaine, известный своей склонностью увольнять помощников, расторг контракт с Five B Artist Management после того, как в течение 9 лет они воскрешали его неудавшуюся карьеру. Игнорируя успех, которого Five B помогли достигнуть Dave'y, включая кампанию по завоеванию его первой "Грэмми", выпуск двух хитовых альбомов и расширение гастролей с небольших клубов до арен и амфитеатров, Dave просто отказался выплачивать причитающиеся комиссионные и вынудил 5B подать судебный иск».

До сих пор не урегулирован встречный иск, поданный Mustaine'ом против Бреннана в прошлом году, в котором фронтмен MEGADETH обвинил своего бывшего менеджера в «постоянных и неоднократных провалах в управлении на протяжении их профессиональных отношений с Mustaine'ом и MEGADETH». Эти неудачи — результат конфликта интересов, халатности, нарушения доверительных обязательств со стороны [Бреннана и Five B] — помимо денежного ущерба, нанесли серьезный удар по репутации MEGADETH и даже физическому здоровью David'a Mustaine'a. Отнюдь не «успешные девятилетние отношения», которые помогли вернуть MEGADETH известность и успех, как утверждают [Бреннан и Five B], руководство [Бреннана и Five B] было невнимательным и небрежным, страдая от промахов и ошибок, которые были в лучшем случае дилетантскими и непрофессиональными, а в худшем - опасными и вредными. Эта бесхозяйственность пронизывала все аспекты представительства [Бреннана и Five B]; спустя месяцы после увольнения Бреннана за его промахи в управлении, [«Mustaine» и MEGADETH] все еще обнаруживают и пытаются разрешить проблемы, созданные Бреннаном и 5B».

Приведя в пример то, как «здоровье Mustaine и команды MEGADETH было поставлено под угрозу и даже нанесен вред из-за плохого управления Бреннана и 5B», адвокат Mustaine написал в встречном иске:

«В 2023 году MEGADETH должны были выступить в Австралии на Knotfest, музыкальном фестивале, SLIPKNOT, менеджером которой был Бреннан. Перед выступлением MEGADETH Бреннан был уведомлен о том, что на сцене не хватает 21 фута сценического пространства между передним краем барабанной стойки и микрофоном Mustaine — расстояние, необходимое для того, чтобы он мог безопасно выступать, не повреждая свой слух. Вместо этого на сцене австралийского фестиваля Knotfest между передним краем барабанной стойки и микрофоном было всего около двенадцати футов — на девять футов меньше, чем требовалось для безопасного выступления. Бреннан уже знал о необходимости такого пространства на сцене, поскольку оно было указано в райдере группы.

Пытаясь решить эту проблему и обеспечить безопасное выступление, [Mustaine и MEGADETH] попросили Бреннана перенести постановку SLIPKNOT назад, чтобы освободить больше места на сцене. Бреннан отказался.

После двух вечеров выступления в условиях ограниченного и небезопасного сценического пространства у Mustaine был поврежден слух, и ему потребовалась медицинская помощь австралийских врачей скорой помощи. Эта травма нанесла значительный ущерб слуху Mustaine; он продолжает страдать от ухудшения слуха и находится в процессе поиска дальнейшего лечения».

Согласно жалобе Mustaine'a, Бреннан и Five B «также не добились доходов, которые причитались Mustaine'y». В 2017 году Mustaine сообщил [Бреннану и Five B], что он намерен реализовать свой интерес к авторским отчислениям и роялти за песни, которые он написал или совместно написал как участник METALLICA, и за которые ему причитались роялти. [Five B] участвовали в обсуждениях с Mustaine относительно этих прав и авторских отчислений и знали, что они несут ответственность за решение этого вопроса, чтобы убедиться, что Mustaine был должным образом отмечен и получил компенсацию за свою работу, но они не сделали этого. После обсуждения этой темы в 2017 году они так и не получили никаких обновлений по этому вопросу. Вместо этого, по информации и убеждению, [Five B] просто бездействовали. Своим бездействием [Five B] не смогли должным образом преследовать и защищать интересы [Mustaine]».




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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15 ноя 2024
Pennywise
Аааа... Я думал Ульриху..)
15 ноя 2024
R
Rutger
Интересно, как сам Мастейн, будучи хэдлайнером некоего фестиваля, отнесся бы к предложению какой-нибудь группы, выступающией перед ним, подвинуть его оборудование, по причине несоответствия райдеру и слабым ушкам певца этой группы.
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15 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Ну вот опять металлика мастейну все испортила(
15 ноя 2024
olly71
вчера на главном сайте плавился интернет от обсуждения . Этот грёбаный сыночек в конце концов угробит и папу и дело всей его жизни. Очередная подстава на этот раз ещё и потерей почти полтора лямов и с мутными перспективами что то отсудить в обратку. Бренан очень хороший менеджер и много сделал для группы вытащив Мегу из маленьких залов где она пребывала после провального альбома 2013 года на большие площадки.
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15 ноя 2024
resurgamresponses
когда и где менеджмент и группа были довольны друг другом?
но тут как бы тема другая, оказывается менеджмент это главная творческая сила. а нахер им группы тогда? сами бы косили бабло на этих офигенных площадках
15 ноя 2024
G
GreitWhiteHunter
resurgamresponses, не знаю насчет конкретно этого менеджера, но вряд мегадез является "творческой силой". Группа старая и держится вот уже лет 30 только на громком имени. Понятно, что в этих случаях все зависит нет от "творческого потенциала".
15 ноя 2024
resurgamresponses
GreitWhiteHunter, ты ж сам говоришь""" Группа старая и держится вот уже лет 30 только на громком имени""" , на своем же имени, а не менеджмента.
15 ноя 2024
for example
resurgamresponses, возможно, Iron Maiden и Rod Smallwood
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15 ноя 2024
gravitgroove
for example, я думаю, Дикинсон в 84-85 году такого бы не сказал ), он был на грани ухода из-за инициатив Смолвуда по World Slavery tour, а потом вышла песня "Wasted Years". Конечно, ненависти между джентльменами не было как таковой, потому что все понимали, что это работа. Впрочем у ЛЗ с Грантом тоже были не такие уж плохие отношения, если не ошибаюсь. Хотя, если верить некоторым данным, он их порой лупил, как преподаватель в кадетском корпусе или гимназии в царские времена.
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15 ноя 2024
resurgamresponses
gravitgroove, если и лупил, то любя. ))
там был угар, и ему просто иногда нужно было вытаскивать музыкантов из угара.
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