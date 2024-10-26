Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 55
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать ... 13
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 55
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



27 окт 2024 : 		 AL PITRELLI о времени в MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку

25 окт 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»

23 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

14 окт 2024 : 		 MEGADETH на Graspop

22 сен 2024 : 		 У гитариста MEGADETH много риффов и идей

19 сен 2024 : 		 Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS

10 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»

6 сен 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

6 сен 2024 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH

1 сен 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH любит йогу

31 авг 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»

27 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»

26 авг 2024 : 		 MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"

22 авг 2024 : 		 Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

21 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

20 авг 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Планируем в 2025 альбом»

16 авг 2024 : 		 MEGADETH о туре

14 авг 2024 : 		 За кулисами MEGADETH

13 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»

12 авг 2024 : 		 MEGADETH сыграли Liar

11 авг 2024 : 		 По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?

6 авг 2024 : 		 Уши от MEGADETH

4 авг 2024 : 		 MEGADETH открыли тур

21 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления MEGADETH



zoom
Профессиональное видео с выступления MEGADETH, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.

MEGADETH - Bloodstock's




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 окт 2024
resurgamresponses
даааа, музло ништяк, а вокалист из мегадейва уж е почти никакой.
толпа норм, значит все норм. тем более он еще не объявил прощальный тур

просмотров: 241

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом