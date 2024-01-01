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*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Если бы молодой Dave поговорил со старым Dave'ом, то сказал бы: "Ты совсем охренел, Mustaine"»



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Dave Mustaine в недавнем интервью для подкаста Steve-O's Wild Ride! ответил на вопрос, почему группа вернула в свой сет композицию "The Conjuring", исполнив её впервые с 2001 года на концерте в июне 2018 на разогреве у JUDAS PRIEST. Ранее Mustaine утверждал, что из-за вновь обретенной им христианской веры он никогда больше не будет исполнять эту "сатанинскую" композицию.

«Я не был уверен в том, какое влияние окажет лирика в этой песне на наших молодых фанатов. И я не хотел никого толкать на путь зла. Я хотел убедиться, что если уж я пою что-то и они придают этому какое-то значение, то я ненароком не принимаю за них решение и не говорю что-то, что может навредить им в той или иной форме... Но в структуре песни на самом деле не было того, что я думал. В ней нет ничего вводящего в заблуждение, и после тщательного изучения её содержания, долгих размышлений, глубоких переживаний, молитв и прочего я решил, что теперь можно снова исполнить эту песню».

Впрочем, Dave также отметил, что теперь никогда не собирается исполнять кавер-версию SEX PISTOLS "Anarchy In The UK":

«Просто потому что в ней говорится "Я антихрист", а я не антихрист. Мы сыграли её в последний раз на фестивале Download в Великобритании в 2016 году. Там был Nikki Sixx из MÖTLEY CRÜE. Я посмотрел на него и по какой-то причине почувствовал, что мне нужно просто зарыть топор войны с ним. И я не знаю, что это было, но что-то заставило меня почувствовать, что я должен сделать так, чтобы между нами было всё ровно. Не то чтобы мне нужно было его одобрение или что-то в этом роде, и не то чтобы ему вообще было какое-то дело до меня, но я просто ощутил, что, возможно, в прошлом я сделал что-то не то. И я вспомнил, что в нашей группе был парень, у которого была футболка с физиономией Nikki и красной линией и кругом на ней. И я рад, что мне удалось помириться с ним, хотя это не был девятый шаг или что-то в этом роде, потому что я не участвую в программе [12 шагов анонимных алкоголиков]. Но я подошёл к нему и сказал: "Привет, чувак, не хотел бы ты сыграть с нами "Anarchy" сегодня вечером?" Так что в последний раз я играл её с Nikki на Download. И это было весело. Не думаю, что кто-то ожидал увидеть такое. Я бы и сам точно не ожидал. Если бы молодой Dave поговорил со старым Dave'ом, то сказал бы: "Ты совсем охренел, Mustaine"».




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