10 сен 2024



DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»



Барон Силенда в недавнем интервью ответил на вопрос, MEGADETH "предподзакрытая дверь или предподоткрытая":



«Нет, MEGADETH никогда не будет закрытой. Я помог создать группу. Я был в ней с самого начала. Мои сердце и душа были с ней. Вы будете слышать это в этих песнях всегда. И этот образ жизни, наш стиль жизни, наш упорный труд повлияли на меня навсегда. Это помогает мне двигаться вперёд. Так что нельзя просто взять и выдернуть этот кусок своей жизни и положить его на полку. Это часть меня. Я всегда буду частью этого. Мы не выступаем на сцене вместе, мы не делаем этого прямо сейчас. Но я думаю о том, зачем вообще закрывать двери? Это была не моя идея — уйти из группы. Так что я подумал: "Неважно. Может быть, в другой раз. В любом случае, давайте поедем в Рим. Давайте отыграем концерт. Давайте сыграем несколько песен с OVERKILL". Так что я про себя думаю: "Просто продолжай двигаться, чувак".

Когда я вернулся в [MEGADETH] в 2010 году, это было не повторение прошлого, это было движение вперёд. И примерно так же я воспринимал это в первый раз [после того, как MEGADETH временно распались в 2002 году, а через пару лет воссоединились без David'a]. Я думал: "Не надо зацикливаться на прошлом, не нужно смотреть на зеркало заднего вида. Посмотри в большое лобовое стекло спереди и увидишь, что будет дальше", и в то время появились SOULFLY и другие крутые вещи. А в следующий момент вдруг MEGADETH снова появились на переднем плане. "Ну что ж, пусть так и будет какое-то время". Вот такой у меня взгляд на эту ситуацию».







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