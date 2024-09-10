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Megadeth

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|||| 10 сен 2024

DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»



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Барон Силенда в недавнем интервью ответил на вопрос, MEGADETH "предподзакрытая дверь или предподоткрытая":

«Нет, MEGADETH никогда не будет закрытой. Я помог создать группу. Я был в ней с самого начала. Мои сердце и душа были с ней. Вы будете слышать это в этих песнях всегда. И этот образ жизни, наш стиль жизни, наш упорный труд повлияли на меня навсегда. Это помогает мне двигаться вперёд. Так что нельзя просто взять и выдернуть этот кусок своей жизни и положить его на полку. Это часть меня. Я всегда буду частью этого. Мы не выступаем на сцене вместе, мы не делаем этого прямо сейчас. Но я думаю о том, зачем вообще закрывать двери? Это была не моя идея — уйти из группы. Так что я подумал: "Неважно. Может быть, в другой раз. В любом случае, давайте поедем в Рим. Давайте отыграем концерт. Давайте сыграем несколько песен с OVERKILL". Так что я про себя думаю: "Просто продолжай двигаться, чувак".
Когда я вернулся в [MEGADETH] в 2010 году, это было не повторение прошлого, это было движение вперёд. И примерно так же я воспринимал это в первый раз [после того, как MEGADETH временно распались в 2002 году, а через пару лет воссоединились без David'a]. Я думал: "Не надо зацикливаться на прошлом, не нужно смотреть на зеркало заднего вида. Посмотри в большое лобовое стекло спереди и увидишь, что будет дальше", и в то время появились SOULFLY и другие крутые вещи. А в следующий момент вдруг MEGADETH снова появились на переднем плане. "Ну что ж, пусть так и будет какое-то время". Вот такой у меня взгляд на эту ситуацию».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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10 сен 2024
AnyMetalYouLike
"Дверка еще не закрыта"

А шторка приоткрыта
Like!2  Dislike!1
10 сен 2024
father
AnyMetalYouLike, а крышка веб-камеры распахнута
Like!1  Dislike!1
10 сен 2024
gravitgroove
Если случится так, что все же, когда - нибудь, Мастейн оттает и вернет Эллефсона обратно в родную гавань, то мы, пусть и в видео-отчёте, станем свидетелями, как барон ступит на сцену и вздёрнет ввысь свой судьбоносный кулак.
10 сен 2024
olly71
gravitgroove, не ну вообще то Ломенцо старенький. он вроде самый старый сейчас в Меге и здоровье может подвести и группе опять понадобится бассист . Но я бы поставил на Дижиоржио а не на Элеффсона.
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10 сен 2024
R
Rutger
В контракте появится пункт: "Басист обязуется пользоваться только следующими средствами коммуникации: почтовый голубь"
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10 сен 2024
resurgamresponses
мегадейв не пойдет на это. нахер ему проблемный пассажир? один раз он уже сделал это. тогда это было обосновано. и никакой менеджмент ему не скажет: возьми его, типа бабло посыпется. он сам себе менеджмент.
а старый джун мыслит позитивно, за то ему хоть какой-то респект.
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