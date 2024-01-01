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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 41
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
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Megadeth

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26 авг 2024 : 		 MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"

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21 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего

13 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»

9 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»

4 июл 2024 : 		 MEGADETH в Испании

3 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»

30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии

28 июн 2024 : 		 Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»

27 июн 2024 : 		 MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'

26 июн 2024 : 		 MEGADETH активно работают над новой музыкой

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

24 июн 2024 : 		 Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»

20 июн 2024 : 		 Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?

17 июн 2024 : 		 VIP от MEGADETH

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13 июн 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»
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MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"



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MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!" в рамках выступления 24 августа в THINK Financial Amphitheatre, West Palm Beach, Florida:

01. The Sick, The Dying… And The Dead!
02. Dread And The Fugitive Mind
03. Angry Again
04. Hangar 18
05. She-Wolf
06. Washington Is Next! (first time since 2009)
07. Skin O' My Teeth
08. Liar
09. Sweating Bullets
10. Countdown To Extinction
11. Trust
12. Tornado Of Souls
13. We'll Be Back
14. Symphony Of Destruction
15. Mechanix
16. Peace Sells

Encore:

17. Holy Wars... The Punishment Due




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