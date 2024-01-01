сегодня



MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"



MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!" в рамках выступления 24 августа в THINK Financial Amphitheatre, West Palm Beach, Florida:



01. The Sick, The Dying… And The Dead!

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Angry Again

04. Hangar 18

05. She-Wolf

06. Washington Is Next! (first time since 2009)

07. Skin O' My Teeth

08. Liar

09. Sweating Bullets

10. Countdown To Extinction

11. Trust

12. Tornado Of Souls

13. We'll Be Back

14. Symphony Of Destruction

15. Mechanix

16. Peace Sells



Encore:



17. Holy Wars... The Punishment Due







+0 -0



просмотров: 44

