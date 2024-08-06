Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Новая песня OPETH 36
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 34
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива 22
*Вокалист THE EXPLOITED: «До того, как умру, хочу выпустить е... 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Новая песня OPETH 36
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



6 авг 2024 : 		 Уши от MEGADETH

4 авг 2024 : 		 MEGADETH открыли тур

21 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего

13 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»

9 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»

4 июл 2024 : 		 MEGADETH в Испании

3 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»

30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии

28 июн 2024 : 		 Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»

27 июн 2024 : 		 MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'

26 июн 2024 : 		 MEGADETH активно работают над новой музыкой

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

24 июн 2024 : 		 Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»

20 июн 2024 : 		 Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?

17 июн 2024 : 		 VIP от MEGADETH

14 июн 2024 : 		 MEGADETH в Бухаресте

13 июн 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»

10 июн 2024 : 		 MEGADETH в Швеции

29 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»

29 май 2024 : 		 MEGADETH в Аргентине

22 май 2024 : 		 MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона

21 май 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Скоро начнём сочинять»

15 май 2024 : 		 MEGADETH в Парагвае

7 май 2024 : 		 Лидер MEGADETH о будущем металла

5 май 2024 : 		 MEGADETH в Сальвадоре

2 май 2024 : 		 MEGADETH в Мексике
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Уши от MEGADETH



zoom
Группа MEGADETH объявила о сотрудничестве с ведущим финским производителем наушников Valco Oy, выпустив лимитированную серию наушников Megadeth VMK25. Они доступны в интернет-магазине Valco с сегодняшнего дня, 1 августа, и доставляются по всему миру. Поклонники и меломаны не должны упустить шанс стать обладателями этой уникальной части истории хэви-металла. Детали доступны здесь.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 авг 2024
a
artmageddon
почему не как у Вика?(
Like!1
6 авг 2024
ElectricRetard
artmageddon, железная маска и шурупы в подарок.

просмотров: 220

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом