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Уши от MEGADETH



Группа MEGADETH объявила о сотрудничестве с ведущим финским производителем наушников Valco Oy, выпустив лимитированную серию наушников Megadeth VMK25. Они доступны в интернет-магазине Valco с сегодняшнего дня, 1 августа, и доставляются по всему миру. Поклонники и меломаны не должны упустить шанс стать обладателями этой уникальной части истории хэви-металла. Детали доступны здесь.







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