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Гитарист MEGADETH: «Мы планируем новую пластинку»



TEEMU MÄNTYSAARI в недавнем интервью ответил на вопрос, планирует ли MEGADETH работу над новым альбомом и будет ли он задействован в процессе:



«Да два раза. После второй части тура по США, который закончится в конце сентября, будет небольшой перерыв, и мы начнем концентрироваться на написании песен, а в следующем году мы планируем все больше и больше работать над композициями, так как гастролей у нас будет не слишком много. Так что я с нетерпением жду возможности внести свой посильный вклад. И мы вроде как уже начали все это обсуждать.



Когда Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] впервые упомянул, что да, он был бы рад получить некоторые из моих идей и послушать мои вещи, с того момента я уже взял себе за правило: когда бы ни пришла в голову идея, я просто возьму ее и запишу. И постепенно я стал делать это все чаще и чаще. Когда у нас есть выходной, в гостиничном номере я всегда держу свою маленькую установку для записи и гитару. Так что сначала я обычно просто играю и записываю идею на свой телефон, потом у меня есть папка с разными идеями, а когда у меня есть выходной день в отеле, я просто записываю ее на свой ноутбук, и в итоге у меня есть большая папка с идеями риффов, которые я могу предложить в подходящий момент».







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