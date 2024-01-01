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Гитарист MEGADETH: «Планируем в 2025 альбом»



TEEMU MÄNTYSAARI в интервью John The Metal Mailman ответил на вопрос, обсуждал ли он с коллегами работу над новым материалом:



«Да, у нас есть план. Сейчас все придумывают свои идеи в виде риффов, а потом в какой-то момент мы соберём их вместе и, возможно, запишем в Нэшвилле. План состоит в том, чтобы записать следующий альбом в следующем году».



На вопрос о том, сочиняет ли он риффы для новой музыки MEGADETH, он ответил:



«У меня есть куча материала. Я просто беру в руки гитару, обычно импровизирую и придумываю идеи, а потом записываю их на телефон в виде видео. Я оставляю этот материал, может быть, на неделю или две, чтобы забыть о нём. Я хочу забыть его, а потом, когда я снова слушаю его, это может вдохновить меня взглянуть на рифф с другой точки зрения, и, возможно, у меня появится другая идея. А потом я записываю её на компьютере, накладываю клик-трек и делаю двойную дорожку гитары, а затем сохраняю в папке идей. И мы говорили о том, что Dave готов работать с риффами — не обязательно приносить готовые песни, можно предлагать риффы, и мы слушаем их вместе, а потом выбираем то, что может хорошо сочетаться. И тогда песни начинают обретать форму».







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